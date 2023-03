"Markus Lanz" heute am 2. März 2023: Das sind die Gäste

Jede Woche lädt Markus Lanz dienstags bis donnerstags Gesprächspartner zu sich in seine Talkshow. Hier die Infos zur Sendung vom 2. März 2023.

Dreimal pro Woche bittet der Moderator Markus Lanz Gesprächspartner aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen in seine Talk-Runde. Häufig kommen Politiker und Medien-Leute zu Wort, je nach Thema hat Lanz aber auch Wissenschaftlerinnen, Schauspieler oder Sport-Asse zu Gast. Die Sendung wird in der Regel am späteren Abend im ZDF übertragen. Aus aktuellem Anlass kann sie sich aber auch manchmal verschieben - häufig sind dann Sport-Übertragungen der Grund.

Normalerweise sendet das ZDF die Talkshow "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Sendung an diesen Tagen im linearen Fernsehprogramm des ZDF oder zeitgleich im Livestream des Senders verfolgen. Es gibt auch eine Wiederholung: Das Video der heutigen Sendung steht ab Freitag, 3. März 2023, um 1 Uhr abrufbereit in der Mediathek des Senders.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 2. März 2023 um 23.15 Uhr

Heute Abend wird Markus Lanz der FDP einen breiten Raum einräumen. Deren Fraktionschef und eine Zeit-Journalistin dürften da sicher nicht immer auf einer Linie liegen. Außerdem geht es um eine Vereinbarung, die der grüne OB von Hannover mit Umwelt-Aktivisten geschlossen hat.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 2. März 2023

Christian Dürr, Politiker

Dürr ist Fraktionschef der FDP. Er äußert sich zur Verfassung seiner Partei, den Hintergründen unbefriedigender Ergebnisse bei Landtagswahlen sowie zur verkehrs- und wirtschaftspolitischen Linie der Liberalen.



Petra Pinzler, Journalistin

Petra Pinzer gehört zu den Wirtschafts- und Umweltpolitik-Expertinnen der Zeit-Redaktion. Sie untersucht das Wirken der FDP innerhalb der Bundesregierung. Auch die klimapolitischen Ansätze der Partei wird sie heute Abend bei "Markus Lanz" hinterfragen.

Belit Onay, Politiker

Bei ihm geht es auch um eine Premiere: Der grüne Oberbürgermeister von Hannover hat sich als erster Politiker auf einen Deal mit den Aktivisten der "Letzten Generation" eingelassen. Onay verlangt von der Regierung unter anderem ein Tempolimit.