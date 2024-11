„Markus Lanz“ heute am 20.11.24: Thema und Gäste am Mittwoch

Während es in der vergangenen Woche bei „Markus Lanz“ fast ausschließlich um das Ampel-Aus und die anstehenden Neuwahlen ging, haben Lanz und seine Gäste am Montag den Blick nach außen gerichtet. Jens Spahn von der CDU äußerte sich zur US-Wahl und zur Zukunft der Beziehungen zu den USA, nachdem Donald Trump im Januar erneut ins Weiße Haus einzieht. Elmar Theveßen berichtete aus Rio de Janeiro über den G-20-Gipfel, der dort am 18. und 19. November 2024 stattfand.

Weiterhin informierte er über die neuesten Zugänge in der neuen Trump-Regierung. Nach dem Zugang von Klimawandelleugner und Fracking-Unternehmer Chris Wright als Energieminister, hat Trump die Wrestling-Unternehmerin Linda McMahon zur Bildungsministerin berufen. In seinem neuen Kabinett hat er außerdem Moderatoren des US-amerikanischen TV-Senders Fox News untergebracht.

Worum geht es heute am 20.11.24 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das Thema und welche Gäste sind im Studio dabei? Die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Episode der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV können Sie die aktuelle Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 20.11.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2013)

Wann? Mittwoch, 20. November 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 20.11.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Das ZDF gibt das aktuelle Thema meist am Nachmittag bekannt. Sobald uns die entsprechenden Infos vorliegen, informieren wir Sie hier darüber.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 20. November 2024

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie etwa die US-Präsidentschaftswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und andere aktuelle Themen diskutieren. Welche Gäste in der heutigen Ausgabe dabei sind, ist noch nicht bekannt. Wir reichen die Gästeliste nach, sobald das ZDF die Infos veröffentlicht.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV wird es jedoch nicht geben.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Die Sendezeiten ändern sich jedoch von Woche zu Woche. Deshalb haben wir die kommenden Sendetermine hier im Überblick für Sie:

Mittwoch, 20. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 21. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 26. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )