„Markus Lanz“ heute am 20.2.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Markus Lanz und seine gleichnamige Talkshow ist eine feste Institution in der deutschen Fernsehlandschaft. Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik und Kultur kommen dreimal in der Woche in seine TV-Show um über diverse Themen zu debattieren. Auch heute, am 20. Februar 2025 steht eine weitere Ausgabe an. Gleichzeitig ist die Diskussion am heutigen Abend die letzte Ausstrahlung vor der vorgezogenen Bundestagswahl am Sonntag, dem 23. Februar 2025. Für ausreichend Gesprächsstoff ist daher auf jeden Fall gesorgt.

Um welches Thema es sich heute Abend kurz vor der Wahl dreht und mit welchen Gästen Markus Lanz darüber sprechen wird, das stellen wir Ihnen in diesem Artikel vor.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Prinzipiell läuft „Markus Lanz“ immer dreimal pro Woche, genauer gesagt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF. Sollten Sie die Ausstrahlung im TV jedoch nicht verfolgen können, bietet sich der Livestream des ZDF an, der kostenlos genutzt werden kann. Die Ausstrahlung am heutigen Abend beginnt um 23.30 Uhr und wird bis 00.45 Uhr andauern. An dieser Stelle finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung von „Markus Lanz“:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2048)

Wann? Donnerstag, 20. Februar 2025, 23.30 Uhr

Wo? ZDF (TV) sowie im ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 20.2.25

Drei Tage vor der Bundestagswahl 2025 stehen selbstverständlich der Wahlkampf, die Parteien und ihre jeweiligen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten im Vordergrund. Deshalb wird am heutigen Donnerstag, dem 20. Februar die Bundestagswahl das bestimmende Thema sein. Dabei wird es auch um mögliche Koalitionsszenarien und die Themen gehen, für die die jeweiligen Parteien einstehen.

Ebenso werden der US-Vize-Präsident Vance und seine umstrittenen Äußerungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz Gesprächsthema sein. So hatte dieser sich bezüglich der Meinungsfreiheit in Europa geäußert, die seiner Meinung nach auf dem Rückzug sei. Dies sorgte zum Teil für erhebliche Empörung bei den Europäern.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 20.2.25

Zu den eben beschriebenen Themen der heutigen Sendung sind vier Gäste eingeladen, bei denen es sich ausschließlich um Journalistinnen und Journalisten handelt:

Melanie Amann ( Stellvertretende Chefredakteurin von „Der Spiegel“)

Gregor Peter Schmitz ( „Stern“-Chefredakteur)

Jacques Schuster ( Chefredakteur der „Welt am Sonntag“)

Martin Machowecz ( Stellvertretender Chefredakteur von „Die Zeit“)

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung von „Markus Lanz“ strahlt das ZDF generell nicht aus. Sollten Sie die heutige oder eine andere Folge verpasst haben, so bietet die ZDF-Mediathek eine kostenfreie und einfache Möglichkeit, die jeweiligen Ausgaben zu einem späteren Zeitpunkt anzuschauen. Sie sollten jedoch im Kopf behalten, dass das Abrufen der Sendungen zeitlich begrenzt ist.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche

Nach der heutigen Sendung von „Markus Lanz“ wird es wie gewohnt am nächsten Dienstag weitergehen. Wie die nächsten Sendetermine ausschauen, das erfahren Sie an dieser Stelle:

Dienstag, 25. Februar 2025: 23.05 bis 0.20 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 26. Februar 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 27. Februar 2025: 23.15 bis 0.30 Uhr ( ZDF )