"Markus Lanz" heute am 21. Mai 2024: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt heute wieder in seine gleichnamige Talksendung ein. Die Gäste und das Thema am 21. Mai 2024.

Markus Lanz moderiert seit 2008 seine eigene, nach ihm benannte Talkshow im ZDF. Bislang gab es über 1700 Sendungen. Die politische Talkshow wird für gewöhnlich jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt, die Sendezeiten können aber gelegentlich abweichen. In jeder neuen Ausgabe seiner Sendung begrüßt Markus Lanz neue Gäste, mit denen er über aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen diskutiert.

Über sein Talkformat äußerte sich der Moderator einst wie folgt: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennenlernen und besser verstehen."

Die Talkshow beginnt am heutigen Dienstag um 23.15 Uhr und endet voraussichtlich um 1.30 Uhr. Hier erfahren Sie, welche Gäste am 21. Mai 2024 bei "Markus Lanz" zu sehen sind und über welche Themen gesprochen wird.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 21. Mai 2024

Bei "Markus Lanz" wird heute am 21. Mai 2024 unter anderem über die zunehmende Hetze und Gewalt gegen Kommunalpolitiker diskutiert. Auch die schwierige politische Arbeit in Zeiten knapper Haushaltskassen und hoher Kommunalschulden kommt im Rahmen der Sendung zur Sprache.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 21. Mai 2024

Folgende Gäste sind heute Abend am 21. Mai 2024 bei Markus Lanz im Studio zu Gast:

Richard Arnold , CDU-Politiker : Richard Arnold ist der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd . Bei " Markus Lanz " spricht er über die Dringlichkeit eines Bürokratieabbaus in der öffentlichen Verwaltung sowie über die Stimmung in seiner Stadt.

: ist der Oberbürgermeister von . Bei " " spricht er über die Dringlichkeit eines Bürokratieabbaus in der öffentlichen Verwaltung sowie über die Stimmung in seiner Stadt. Dagmar Schulz , Landrätin (parteilos) : Die Politikerin aus dem niedersächsischen Lüchow-Dannenberg erzählt in der Talkshow von ihrer schwierigen politischen Arbeit in Zeiten knapper Haushaltskassen und hoher Kommunalschulden.

: Die Politikerin aus dem niedersächsischen Lüchow-Dannenberg erzählt in der von ihrer schwierigen politischen Arbeit in Zeiten knapper Haushaltskassen und hoher Kommunalschulden. Oliver Schmidt-Gutzat, SPD-Politiker : Mit Blick auf die im Bau befindliche „ Northvolt “-Batteriefabrik thematisiert Schmidt-Gutztat, der Bürgermeister von Heide , die standort- und infrastrukturpolitischen Herausforderungen der Region.

: Mit Blick auf die im Bau befindliche „ “-Batteriefabrik thematisiert Schmidt-Gutztat, der Bürgermeister von , die standort- und infrastrukturpolitischen Herausforderungen der Region. Wiebke Şahin-Schwarzweller, FDP-Politikerin: Die Bürgermeisterin von Zossen in Brandenburg bringt bei " Markus Lanz " die zunehmende Hetze und Gewalt gegen Kommunalpolitiker zur Sprache. „Wir werden beschimpft und verleumdet“, so Şahin-Schwarzweller.

"Markus Lanz" vom 21. Mai 2024 in der Wiederholung

Falls Sie die Ausstrahlung von "Markus Lanz" nicht zur angegebenen Sendezeit im TV verfolgen können, besteht die Möglichkeit, sich die Sendung vom 21. Mai 2024 nachträglich in voller Länge in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort steht sie am 22. Mai 2024 ab 1 Uhr morgens abrufbereit zur Verfügung.