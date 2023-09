"Markus Lanz" gestern am 20. September: Das sind die Gäste

Auch gestern am 20. September waren bei "Markus Lanz" wieder Gäste im Studio, die über aktuelle Ereignisse aus Politik und Gesellschaft diskutieren.

Dreimal die Woche lädt Moderator Markus Lanz Gäste zu sich ins Studio, um mit Ihnen über die aktuellsten Themen zu sprechen. Dabei geht es um Politik, Wirtschaft, die Zivilgesellschaft und Sport. Die Talkshow läuft dabei immer zu sehr später Stunde im ZDF. Für gewöhnlich beginnt sie um kurz nach 23.00 Uhr, doch diesmal war sie besonders spät zu sehen. Die gestrige Sendung wurde erst ab 0.00 Uhr ausgestrahlt.

Wer waren diesmal die Gäste bei "Markus Lanz"? Über welches Thema wurde gestern in der Talkshow gesprochen? Alles rund um die aktuelle Ausgabe finden Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 20. September

Das Thema bei "Markus Lanz" gestern am 20. September waren die Personalentscheidungen im Fußball. Dabei ging es einerseits um die Neubesetzung des Postens des Nationaltrainers. Andererseits ging es aber auch um die fortschreitende Kommerzialisierung des Fußballs und die Rolle, die Staaten wie Saudi-Arabien dabei spielen. Denn auch über den Wechsel vieler Spieler in die Region der Golf-Staaten wurde gesprochen. Außerdem wurde diese Entwicklung in den Gesamtkontext der politischen Strategie von Nationen wie Saudi-Arabien eingeordnet.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 20. September

Bei "Markus Lanz" sitzt meist hochkarätiges Personal aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sport. Auch diesmal waren wieder echte Experten mit dabei. Allerdings hatte der Moderator diesmal weniger Gäste als üblich eingeladen. Anstelle der bis zu vier Gäste waren dieses Mal nur zwei mit dabei.

Das waren die Gäste bei "Markus Lanz" gestern am 20. September:

Philipp Köster: Der Sportjournalist ist Chefredakteur der Fußball-News-Seite "11 Freunde". Er äußerte sich zu den Personalentwicklungen beim DFB in der letzten Zeit und auch zur Rolle, die das Geld im Fußball derzeit spielt.

Sebastian Sons: Der Islamwissenschaftler thematisierte den Wechsel vieler Spieler in die Golf-Staaten, insbesondere nach Saudi-Arabien. Er ordnete die Sport- und Fußballoffensive dabei auch in die generelle Geostrategie des Wüstenstaates ein.