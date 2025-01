„Markus Lanz“ heute am 21.1.25: Thema und Gäste am Dienstag

In der vergangenen Woche war der Wahlkampf bei „Markus Lanz“ das prägende Thema. Am Donnerstag waren unter anderem FDP-Fraktionschef Christian Dürr und CDU-Politiker Claus Ruhe Madsen zu Gast. Während Dürr über die Wirtschafts- und Fiskalpolitik seiner Partei sprach, äußerte sich der gebürtige Däne Madsen zu Trumps Expansionsplänen in Richtung Grönland. Auch in dieser Woche dürfte der neue US-Präsident Donald Trump eines der Themen sein. Er war am Montag vereidigt worden und hat sein Amt als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angetreten.

Kurz nach seinem Amtsantritt unterzeichnete Trump mehrere Dekrete und hob einige politische Entscheidungen seines Vorgängers Joe Biden auf. Außerdem veranlasste er den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und aus der Weltgesundheitsorganisation WHO. Der neue US-Präsident begnadigte des Weiteren 1.500 seiner Anhänger, die an dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt waren. Darunter befinden sich Mitglieder der rechtsradikalen Milizen „Proud Boys“ und „Oath Keepers“.

Worum geht es heute am 21.1.25 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das aktuelle Thema und welche Gäste sind im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die aktuelle Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2033)

Wann? Dienstag, 21. Januar 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 21. Januar 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Wer in der heutigen Sendung dabei ist, hat das ZDF bisher noch nicht bekannt gegeben. Sobald uns die aktuelle Gästeliste vorliegt, informieren wir Sie hier darüber.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 21.1.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. Das ZDF hat das aktuelle Thema zwar noch nicht veröffentlicht, allerdings wird voraussichtlich der Amtsantritt von Donald Trump im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen werden die ersten Folgen der Wiederwahl Trumps unmittelbar auf globaler Ebene spürbar. Wir reichen das Thema an dieser Stelle nach, sobald das ZDF es bekannt gibt.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Normalerweise gibt es „Markus Lanz“ am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Da die Mittwochsausgabe in dieser Woche jedoch erst um Mitternacht ausgestrahlt wird, stehen am Donnerstag genau genommen zwei Folgen auf dem Programm. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 21. Januar 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 23. Januar 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 23. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )