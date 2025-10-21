„Markus Lanz“ heute am 21.10.25: Thema und Gäste am Dienstag

Seit 2008 moderiert Markus Lanz die gleichnamige Talkshow, in der gesellschaftliche und politische Themen im Mittelpunkt stehen. Die Sendung wird dreimal pro Woche gesendet und bringt Gäste aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Justiz und Medien zusammen.

In der Ausgabe von Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, stand die soziale Ungleichheit in Deutschland im Fokus. Weitere Themen waren die Rolle des Sozialstaats, politische Polarisierung und kulturelle Konfliktlinien innerhalb der Gesellschaft. Zu den Gästen zählten die Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf, die Politikerin Ricarda Lang, die Journalistin Hannah Bethke und Julia Löhr, Wirtschaftskorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gemeinsam diskutierten sie über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen der deutschen Sozialpolitik.

Auch am heutigen Dienstag, dem 21. Oktober 2025, hat Moderator Markus Lanz wieder neue Gäste zu sich ins Studio eingeladen. Um welches Thema es dabei vordergründig geht, lesen Sie hier in diesem Artikel.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Die Diskussionssendung „Markus Lanz“ wird auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF ausgestrahlt. Zusätzlich zur Fernsehausstrahlung steht das Format parallel im Livestream des Senders zur Verfügung. Nachfolgend finden sich die wichtigsten Informationen zur Übertragung im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2139)

Wann? Dienstag, 21. Oktober 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 21.10.25

In der heutigen Ausgabe von Markus Lanz steht die Situation an deutschen Schulen im Mittelpunkt. Thematisiert werden die wachsenden Lernrückstände vieler Kinder, der Umgang mit Konflikten und Gewalt im Schulalltag sowie die Folgen des Lehrkräftemangels. Zudem geht es um den Zustand der Schulgebäude und die Ausstattung der Bildungseinrichtungen in den Städten. Damit beleuchtet die Sendung zentrale Herausforderungen des deutschen Bildungssystems und mögliche Wege zur Verbesserung.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 21.10.25

Für die heutige Diskussion hat Markus Lanz vier Gäste ins Studio eingeladen:

Barbara Mächtle (Schulleiterin): Die Leiterin der Gräfenau-Schule berichtet, dass zunehmend mehr Kinder bereits zu Beginn der ersten Klasse deutliche Lernrückstände zeigen. Sie beschreibt Konzepte, mit denen ihre Schule Integration sowie Sprach- und Lernförderung stärken will.

Engin Çatik (Schulleiter): Seit Januar führt er eine Integrierte Sekundarschule, die zuvor mit Mobbing und gewaltbereiten Schülerinnen und Schülern konfrontiert war. Çatik erläutert, wie er den Schulbetrieb neu strukturiert hat.

Katja Rininsland (Elternrätin): Die Vorsitzende des Elternbeirats der Stadt Frankfurt berichtet über die ausstehenden Investitionen in die rund 200 Schulen der Stadt sowie über Probleme bei der Schulverpflegung.

Steffen Burchhardt (SPD-Lokalpolitiker): Der Landrat beschreibt die Folgen des Lehrkräftemangels in seiner Region in Sachsen-Anhalt und erklärt, welche Maßnahmen er dagegen einleitet.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer die Sendung zur Ausstrahlungszeit verpasst hat, kann sie nachträglich online ansehen. Eine erneute TV-Ausstrahlung ist nicht vorgesehen, jedoch ist die Folge ab 1 Uhr nachts in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in dieser Woche wird die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ ausgestrahlt. Lediglich die Mittwochsausgabe verschiebt sich um 45 Minuten nach hinten und beginnt um 0 Uhr statt wie gewohnt um 23.15 Uhr. Grund hierfür ist die vorherige Ausstrahlung des „Sportstudios“, das die Höhepunkte der Fußball-Champions-League präsentiert. Die Sendetermine dieser Woche lauten:

Dienstag, 21.10.2025 um 23.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 23.10.2025 um 0 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 23.10.2025 um 23.15 Uhr ( ZDF )