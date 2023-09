"Markus Lanz" gestern am 21. September 2023: Das waren die Gäste

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz Gäste zu sich in seine späte Talkshow - dienstags, mitwochs und donnerstags. Hier kommen die Infos zur Ausgabe vom 21. September 2023.

An drei Tagen jeder Woche bittet Markus Lanz Gäste aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen in seine nächtliche Gesprächsrunde. Das können beispielsweise Politikerinnen, Journalisten oder Forschungs-Koryphäen sein - je nach Thema des Abends hat der Moderator aber auch Schauspieler, Schriftstellerinnen, Showstars, Künstler oder Leistungssportlerinnen bei sich im Studio. Die Sendung läuft normalerweise kurz nach 23 Uhr im ZDF, sie kann sich aber auch aus aktuellem Anlass verschieben - oft beanspruchen dann Sport-Sendungen den Standard-Sendeplatz. Die heutige Übertragung läuft aber planmäßig - sie startet um 23.15 Uhr und dauert bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Wenn alles nach Plan läuft, schickt das ZDF seine Talkshow "Markus Lanz" von Dienstag bis Donnerstag über den Sender. Dann kann man die Talkrunde ganz konventionell im linearen TV-Programm des Senders verfolgen. Simultan steht sie in dessen Livestream zur Verfügung. Auch eine Wiederholung wird angeboten: Das Video der gestrigen Sendung steht seit Freitag, 22. September 2023, ab 1 Uhr in der Mediathek des Senders zum Abruf bereit.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 21. September 2023

Markus Lanz und seine gestrigen Gäste hatten sowohl Innen- als auch Außenpolitik auf dem Schirm. Dabei ging es zum einen um die Causa Nancy Faeser und die Asylpolitik der Ampel, zum anderen um den Chauvinismus in Russland sowie die Befindlichkeiten der russischen Gesellschaft nach fast 20 Monaten Krieg gegen die Ukraine.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 21. September 2023

Saskia Esken, Politikerin

Saskia Esken ist SPD-Vorsitzende. Sie bezog Stellung zum Streit um Innenministerin Nancy Faeser ( SPD) über deren Vorgehen im Umgang mit Cyber-Sicherheitschefs Arne Schönbohm. Außerdem äußerte sie sich zum migrations- und sozialpolitischen Kurs der Sozialdemokraten.



Christoph Schwennicke, Journalist

Christoph Schwennicke ist Politikchef von T-Online. Er erklärte seine Kritik an der Asyl- und Migrationspolitik der Berliner Regierung. Darüber hinaus lieferte er eine Analyse der Gründe für die schwachen SPD-Umfragewerte.



Sabine Fischer, Russland-Expertin

Sabine Fischer ist Politik-Wissenschaftlerin. Sie beleuchtete Chauvinismus sowie Männlichkeitskult in Russland und analysierte den Zustand der russischen Gesellschaft nach fast 600 Tagen Krieg gegen die Ukraine.