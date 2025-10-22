„Markus Lanz“ heute am 22.10.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Die ZDF-Talksendung „Markus Lanz“ läuft seit dem 3. Juni 2008 und wird dreimal wöchentlich im Fernsehen ausgestrahlt. Markus Lanz spricht mit seinen Gästen aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen. Im Laufe der Jahre hat sich das Format von einer unterhaltungsorientierten Sendung zu einer politisch geprägten Gesprächssendung entwickelt. In den Runden werden relevante Ereignisse und Entwicklungen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Unterstützt wird Markus Lanz dabei von einem Redaktionsteam, das jährlich rund 130 Ausgaben vorbereitet.

In der Ausgabe vom 21.10.25 von „Markus Lanz“ drehte sich alles um die aktuelle Lage an Deutschlands Schulen. Im Gespräch ging es um die zunehmenden Lerndefizite vieler Schülerinnen und Schüler, den Umgang mit Konflikten und Gewalt im Unterrichtsalltag sowie die spürbaren Auswirkungen des Lehrermangels. Außerdem wurde die teils marode Bausubstanz vieler Schulen und die mangelhafte Ausstattung zahlreicher Bildungseinrichtungen angesprochen. Die Runde beleuchtete damit grundlegende Probleme des deutschen Bildungssystems und diskutierte, welche Maßnahmen notwendig sind, um Unterrichtsqualität und Chancengleichheit zu stärken.

Wie lautet das Thema heute bei „Markus Lanz“? Wer sind die Gäste vom 22.1025? Und gibt es eine Wiederholung? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow finden Sie hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Die Talksendung „Markus Lanz“ läuft heute, am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, um 00. Uhr im ZDF sowie zeitgleich im ZDF Live-Stream. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Informationen zur Übertragung:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2140)

Wann? Mittwoch, 22. Oktober 2025, 00 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 22. Oktober 2025

Ziel der Sendungen ist es grundsätzlich, aktuelle Themen einzuordnen und unterschiedliche Sichtweisen sichtbar zu machen. In der heutigen Ausgabe steht ein Gespräch mit Julia Klöckner, der Präsidentin des Deutschen Bundestages, im Mittelpunkt. Sie spricht über die gegenwärtige Lage der Demokratie, über Herausforderungen und Gefährdungen des demokratischen Miteinanders sowie über ihr Verständnis des Amtes und den Wandel der politischen Debattenkultur.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 22.10.25

In der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ ist nur ein Gast im Studio:

Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin: Die CDU-Politikerin war zuvor Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und ist seit vielen Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags. Klöckner ist eine der bekanntesten Vertreterinnen ihrer Partei und hat sowohl auf Landes- als auch Bundesebene politische Erfahrungen gesammelt. Seit dem 25. März dieses Jahres ist sie die Präsidentin des Deutschen Bundestags.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst hat, kann die Sendung bequem in der ZDF-Mediathek nachholen. Die aktuelle Folge ist ab dem 23. Oktober 2025 um 1 Uhr verfügbar und bleibt bis zum 22. Oktober 2027 abrufbar. Darüber hinaus stehen in der Mediathek auch ältere Folgen bereit, sodass jederzeit vergangene Gespräche und Diskussionen erneut angesehen werden können. Eine Wiederholung im regulären TV-Programm wird es wie gewohnt nicht geben.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche und nächste Woche

Die Talksendung „Markus Lanz“ ist regelmäßig an drei Abenden in der Woche im ZDF zu sehen – jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags. Sie wird am späten Abend ausgestrahlt, sowohl im Fernsehen als auch parallel im ZDF-Livestream. Der genaue Beginn kann je nach Programmschwerpunkt und Tagesplanung leicht variieren, in der Regel startet die Sendung jedoch zwischen 22.45 Uhr und Mitternacht.

Da sich die Sendezeiten gelegentlich verschieben können, haben wir eine Übersicht erstellt um die kommenden Sendetermine im Blick zu behalten:

Donnerstag, 23.10.2025 um 23.15 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 29.10.2025 um 00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 29.10.2025 um 23.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag 30.10.2025, um 22.15 Uhr ( ZDF )