„Markus Lanz“ heute am 22.10.24: Gäste und Thema in der 2000. Sendung

Seit mehr als 16 Jahren ist Markus Lanz nun schon mit seiner eigenen Talkshow im ZDF auf Sendung, und jetzt steht ein großes Jubiläum auf dem Programm: Die 2000. Folge der Polit-Talkrunde wird heute am 22. Oktober 2024 ausgestrahlt. Laut ZDF hat der Moderator, Podcaster und Dokumentarfilmer bisher mehr als 10.000 Interviews geführt, unter anderem mit Stephen King, Karl Lagerfeld, Bill Gates, Adele und mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama.

Dreimal pro Woche immer am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird bei „Markus Lanz“ über aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft diskutiert. Regelmäßig im Studio sind deutsche Spitzenpolitiker, Wirtschaftsexperten, Historiker, Journalisten und Gesellschaftskritiker, die gemeinsam Themen erörtern oder in den politischen Kontext einordnen. In der heutigen Sonderausgabe spricht Markus Lanz mit acht Korrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF über die bevorstehende US-Wahl.

Worum geht es heute genau bei „Markus Lanz“? Wie lautet das Thema und welche Gäste kommen in der Ausgabe vom 22. Oktober 2024 zu Wort? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft die 2000. Sendung von „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft heute wieder späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2000)

Wann? Dienstag, 22. Oktober 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 22. Oktober 2024 in der 2000. Folge

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Anlässlich des Jubiläums spricht Markus Lanz heute in der 75-minütigen Spezialausgabe gleich mit acht Korrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF. Das sind die Gäste der Sendung am 22.10.24:

Ulf Röller , der Leiter des ZDF -Studios in Brüssel meint: „Amerikas Stärke in der Welt nimmt ab. Und nicht nur unter Trump, auch unter Harris, wird Europa viel mehr tun müssen.“

Elmar Theveßen , der Leiter des ZDF -Studios in Washington analysiert die Wahlkampfstrategien der Demokraten und der Republikaner und berichtet von den Recherchen zu seiner ZDF -Doku „Zwischen Trump und Harris – Roadtrip durch ein zerrissenes Amerika“.

Armin Coerper , der Leiter des Moskauer ZDF -Büros berichtet: „Es ist zu kurz gedacht, zu glauben, Putin freut sich auf Trump und reibt sich die Fäustchen, sollte dieser gewinnen.“

Miriam Steimer , die Leiterin des ZDF -Ostasien-Studios in Peking sagt: „Trump gilt in China als irgendwie bunt, aber unberechenbar – und Chaos und Unberechenbarkeit sind das, was Peking überhaupt nicht mag.“

Johannes Hano , der Studioleiter in Singapur berichtet für das ZDF aus dem süd- und südostasiatischen Raum: „Für Indien ist es völlig egal, wer US-Präsident wird“, lautet seine Analyse.

Christoph Röckerath, der Leiter des ZDF -Südamerika-Studios in Rio de Janeiro spricht über Brasilien nach der Präsidentschaft Bolsonaros und über das Image Amerikas: „Kulturell sind die USA eine Art Sehnsuchtsort und Vorbild.“

Susann von Lojewski , die Leiterin des ZDF -Studios in Kenias Hauptstadt Nairobi sagt: „Hier haben viele Menschen schon das Gefühl: Wenn Kamala Harris Präsidentin wird, wird es keinen Isolationismus geben.“

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 22.10.24

In der aktuellen Ausgabe von „Markus Lanz“ werden wieder zentrale politische Themen behandelt. Im Fokus steht die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Donald Trump will für die Republikaner erneut ins Weiße Haus. Ihm gegenüber steht Kamala Harris, amtierende Vizepräsidentin der USA, die eine zweite Legislaturperiode des umstrittenen Politikers unbedingt verhindern will. Am 5. November 2024 geben die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten ihre Stimme ab. Wird der Ausgang dieser US-Wahl Auswirkungen auf globaler Ebene haben? Was würde eine Wiederwahl Trumps für Europa bedeuten? Diesen und weiteren Fragen stellt sich Markus Lanz heute mit seinen Gästen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Auch nach der 2000. Folge des Polit-Talks geht es im ZDF wie gewohnt weiter. In dieser Woche stehen wie immer drei Folgen auf dem Programm. Die aktuellen Sendetermine von „Markus Lanz“ im Überblick:

Dienstag, 22. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 24. Oktober 2024: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 24. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )