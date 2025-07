„Markus Lanz“ heute am 22.7.25: Thema und Gäste am Dienstag

In der vergangenen Woche setzte sich Markus Lanz in seiner Polit-Talkshow erneut mit einer Vielzahl aktueller Themen auseinander. Am Dienstag stand die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin im Mittelpunkt – insbesondere die Frage, inwiefern parteipolitisches Kalkül und strategische Blockaden eine überparteiliche Einigung verhinderten. Am Mittwoch spitzte sich die Verfassungsrichter-Debatte weiter zu: Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann warf der CDU mangelnden Respekt gegenüber Frauen vor: „Welche Frau soll sich heute noch bereit erklären, in Führungsfunktionen vorgeschlagen zu werden? So kann man mit Frauen in dieser Republik nicht umgehen!“ CDU-Politiker Christoph Ploß wies den Vorwurf zurück und sprach von einer inhaltlichen Entscheidung.

Am Donnerstag ging es um Deutschlands Rolle in einer sich wandelnden Weltordnung. Mit Ex-Minister Jürgen Trittin, Wirtschaftsjournalistin Antje Höning und Politikwissenschaftler Xuewu Gu diskutierte Lanz über Klimapolitik, die deutsche China-Strategie und geopolitische Spannungen. Außerdem ging es erneut um Jens Spahn und die CDU. Trittin warf einigen Unionspolitikern vor, sich nicht ausreichend von der AFD abzugrenzen.

Worüber geht es bei „Markus Lanz“ in der aktuellen Ausgabe am 22. Juli 2025? Welche Gäste sind geladen und welches Thema wird diskutiert? Alle Informationen zur heutigen Sendung haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Die Polit-Talkshow von Markus Lanz ist als einzige Sendung des Genres dreimal pro Woche im TV zu sehen. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags läuft eine neue Folge im ZDF oder alternativ im Live-Stream des Senders. Am 24. Juli läuft jedoch die vorerst letzte Folge: Lanz geht für einen Monat in die Sommerpause.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2112)

Wann? Dienstag, 22. Juli 2025, 23.30 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 22. Juli 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Fast immer sind Politiker unter den Gästen im Studio, aber auch Experten und Journalisten kommen immer wieder zu Wort. Wer in der Sendung am 22. Juli 2025 im Studio Platz nimmt, können wir Ihnen aktuell noch nicht verraten. Sobald das ZDF die Gästeliste veröffentlicht, informieren wir Sie an dieser Stelle.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 22.7.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel geht es um Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Worum es heute im ZDF-Studio geht, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir reichen das Thema der heutigen Sendung nach, sobald das ZDF die entsprechenden Informationen veröffentlicht.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wenn Sie mal eine Episode von „Markus Lanz“ verpassen sollten, können Sie sich auf die ZDF-Mediathek verlassen. Dort werden alle Folgen nach der Ausstrahlung hochgeladen und sind dann für einige Monate im Stream abrufbar. Im TV-Programm des ZDF wird der Polit-Talk jedoch nicht wiederholt.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Vor der Sommerpause gibt es „Markus Lanz“ noch einmal am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Nach einem Monat Urlaub kehrt die Sendung dann Ende August mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 22. Juli 2025: 23.30 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 23. Juli 2025: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 24. Juli 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )