"Markus Lanz" im ZDF: Thema und Gäste heute Abend am 22. August 2023

Heute Abend läuft die erste Sendung von "Markus Lanz" nach der Sommerpause. Alle Infos zu den Themen und den Gästen lesen Sie hier.

Nach der Sommerpause kehrt Markus Lanz heute Abend mit einer neuen Sendung zurück in das TV-Programm. Die letzte Sendung vor der Pause wurde am Donnerstag, dem 20. Juli 2023, im ZDF gesendet. Ab heute läuft die Talkshow rund um den Moderator Markus Lanz wieder wie gewohnt drei mal die Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 22.45 Uhr. Was sind die Themen heute und welche Gäste werden erwartet? Alle Infos rund um die aktuelle Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 22.8.23

Frisch aus der Sommerpause kehrt Markus Lanz heute Abend mit einer bunten Mischung an Themen zurück. Diskutiert wird über den Putsch im westafrikanischen Niger, die aktuellen Entwicklungen zum Ukrainekrieg sowie den migrationspolitischen und wirtschaftspolitischen Kurs der SPD und der Ampelkoalition. Der Moderator Markus Lanz führt wie gewohnt durch den Abend und durch die Diskussion.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 22.8.23

Um all diese Themen abdecken zu können, hat der Moderator Markus Lanz vier unterschiedliche Experten in die Show eingeladen. Hier finden Sie einen Überblick über die Gäste am heutigen Abend: