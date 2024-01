"Markus Lanz" heute am 23. Januar 2024: Das sind die Gäste

Moderator Markus Lanz lädt auch am 23. Januar 2024 zu einer neuen Ausgabe seiner Gesprächssendung. Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema.

Seit knapp 15 Jahren gehört die Talkshow " Markus Lanz" zum festen Inventar der deutschen TV-Landschaft. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags lädt Moderator und Journalist Markus Lanz Gesprächspartner und -partnerinnen aus den Bereichen Wirtschaft, Medien, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft ein, um mit ihnen aktuelle Themen zu diskutieren.

Die Übertragung der Sendung übernimmt wie gewohnt das ZDF. Das bedeutet, man kann auch diese Ausgabe der Gesprächssendung ganz entspannt von der heimischen Couch aus im Free-TV verfolgen. Und auch alle, die das Tablett oder den Laptop dem klassischen Fernsehgerät vorziehen, haben eine Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von "Markus Lanz" parallel zur TV-Ausstrahlung anzusehen: Denn das ZDF stellt online einen Livestream seines gesamten TV-Programms zur Verfügung. Die heutige Sendung beginnt um 22.45 Uhr - wem das zu spät ist, der hat auch im Nachgang noch die Möglichkeit, die Ausgabe von "Markus Lanz" nachzuholen. In der ZDF-Mediathek stehen die Episoden nach der Erstausstrahlung zum Abruf bereit.

Worüber wird heute Abend bei "Markus Lanz" diskutiert? Und wer ist eingeladen? Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste bei "Markus Lanz" am 23. Januar 2024.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 23. Januar 2024

Normalerweise ist es Konzept der Sendung, dass Moderator Lanz mit seinen Gästen über einen Themenkomplex spricht. In der heutigen Sendung am 23. Januar 2024 sollen aber durchaus unterschiedliche Themen zur Sprache kommen: So geht es zum einen um die Wirtschafts-, Sozial- und Steuerpolitik der aktuellen Regierung - zum anderen sollen aber auch der Tarifstreit bei der Bahn und die Lage der SPD in Deutschland analysiert werden. Darüber hinaus wird der Nahost-Konflikt thematisiert - auch hinsichtlich der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 23. Januar 2024

Drei bis fünf Gesprächspartner und -partnerinnen lädt Moderator Markus Lanz im Regelfall in seine Sendung ein, um die aktuellen Themen zu diskutieren. Bei diesem Rezept bleibt es auch in der Ausgabe am 23. Januar 2024, denn neben Lanz sitzen vier Gäste auf dem Podium:

Dorothea Siems, Journalistin

Siems berichtet in leitender Funktion bei der WELT über Wirtschaftsthemen. Bei "Markus Lanz" hinterfragt sie die deutsche Wirtschafts-, Sozial- und Steuerpolitik. Darüber hinaus erklärt sie auch den erneuten Tarifstreit bei der Bahn.

Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender

Klingbeil bezieht Stellung zur Zukunftsfähigkeit des Sozialstaates sowie zur aktuellen Haushaltspolitik der Ampel-Regierung. In seiner Rolle als SPD-Vorsitzender analysiert er außerdem, warum die SPD sich im Osten in einem dramatischen Umfragetief befindet.



Andreas Reinicke, Ex-Diplomat

Reinicke war EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess im Nahen Osten. Mit seiner Expertise analysiert er die Völkermord-Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.



Michael Bewerunge, Journalist

Der ZDF-Korrespondent wird für "Markus Lanz" aus Tel-Aviv zugeschaltet. Von dort aus berichtet er über die Lage und Stimmung in Israel, denn Regierungschef Netanjahu sieht sich zunehmend innenpolitischem Druck ausgesetzt.