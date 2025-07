„Markus Lanz“ heute am 23.7.25: Thema und Gäste am Mittwoch

„Markus Lanz“ steht kurz vor der Sommerpause. Am Mittwoch und am Donnerstag ist der Polit-Talk noch auf Sendung, dann verabschiedet sich Lanz für einen Monat in den Urlaub. In der Folge am Dienstag sprach der Moderator mit seinen Gästen über die Krise der SPD und darüber, warum die Linkspartei deutlich an Beliebtheit gewonnen hat. Der ehemalige SPD-Chef und Ex-Vizekanzler Franz Müntefering sprach über den Zustand seiner Partei und machte unter anderem Oskar Lafontaine für die aktuelle Misere verantwortlich. Er habe mit seinem Vorgehen „systematisch die Regierungsfähigkeit der SPD zu Ende gebracht“, sagte er.

Ebenfalls zu Gast war Linkenpolitiker Gregor Gysi, der über das Verhältnis seiner Partei zur SPD sprach. In der Sendung sagte er, die SPD müsse zu alten Werten zurückkehren und die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Vordergrund stellen. Politologin Andrea Römmele merkte an, dass man wohl nicht zu früheren Ergebnissen zurückkehren könne: „Die SPD zurückzuführen zu den 35, 40 Prozent - ich glaube, das wird unter den Gegebenheiten, die wir heute haben, nicht mehr der Fall sein. Für keine der ehemaligen Volksparteien, auch für die Union nicht. Aber die Frage ist eben, ob man sie wieder stabilisieren kann und eben über die 20 Prozent bringt.“

Worum geht es heute am 23. Juli 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema? Die Antworten und alle Infos zur neuen Ausgabe des Polit-Talks gibt es hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Zweimal gibt es die Talkrunde vor der Sommerpause noch im ZDF zu sehen. Wie immer läuft die Sendung am späten Abend im Fernsehen - oder alternativ Live-Stream des ZDF. Alle Infos zur Übertragung von „Markus Lanz“ heute am 23.7.25 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2113)

Wann? Mittwoch, 23. Juli 2025, 23.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 23.7.25

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Heute geht es in der Sendung um den Krieg in der Ukraine und einen möglichen Angriff Russlands auf die NATO. Außerdem wird über die Folgen von Kriegen, Russlands Blick auf Europa und die Reformen der Bundeswehr diskutiert.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 23. Juli 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie die Bundestagswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und aktuelle politische Themen diskutieren. Diese Gäste nehmen heute neben Markus Lanz im Studio Platz:

Sönke Neitzel, Militärhistoriker: Der Professor der Universität Potsdam spricht über die Gefahr eines Angriffs Russlands auf die NATO und erklärt, wie zwingend tiefgreifende und rasche Reformen bei der Bundeswehr sind.

Katrin Eigendorf, Korrespondentin: Die internationale ZDF-Sonderkorrespondentin gibt einen persönlichen Einblick in ihre Arbeit als Kriegsreporterin und schildert die verheerenden humanitären Folgen gewaltsamer Konflikte.

Ole Nymoen, Autor: „Ich bin lieber weniger frei als tot“, sagt der 27-jährige Podcaster und erläutert, warum er für Deutschland nicht in den Krieg ziehen würde.

Andrey Gurkov, Journalist: „Für Russland ist Europa der Feind“, stellt der in Moskau geborene Publizist fest und legt dar, wo die historischen, kulturellen und politischen Ursachen für das Feindbild der Russen liegen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate im Stream zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche und nach der Sommerpause?

Heute und am Donnerstag gibt es „Markus Lanz“ noch im TV zu sehen, danach verabschiedet sich der Polit-Talk einen Monat lang in die Sommerpause. Im Gegensatz zu anderen Polit-Talkshows fällt die Pause bei Lanz sehr kurz aus: Nur einen Monat lang geht er in den Urlaub. Das sind die nächsten Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 23. Juli 2025: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 24. Juli 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 26. August 2025: 23.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )