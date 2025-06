„Markus Lanz“ heute am 24.6.25: Thema und Gäste am Dienstag

„Markus Lanz“ gehört mit über 2000 ausgestrahlten Folgen zu den konstantesten Formaten im deutschen Polit-Talk. Dreimal pro Woche lädt der ZDF-Moderator Gäste aus Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft ein, um aktuelle Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene zu analysieren. Meist geht es um politische Themen, es geht in der Talkshow mit Debatten über Sport- oder Kulturveranstaltungen hin und wieder aber auch lockerer zu.

In der vergangenen Woche rückten vordergründig drei komplexe und zugleich brisante Themen in den Fokus: die europäische Asyl- und Migrationspolitik, der Krieg im Nahen Osten und die Aufarbeitung der staatlichen Corona-Maßnahmen. Besonders hitzig wurde es im Streitgespräch zwischen Jens Spahn und der Journalistin Anna Lehmann von der „taz“ über die Maskenbeschaffung in der Pandemie. Lehmann sagte, dass es Warnungen bezüglich des Logistikunternehmens Fliege gegeben hatte, die ignoriert worden seien. Spahn verteidigte sich, er habe immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.

Worum geht es heute am 24. Juni 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das aktuelle Thema der Folge? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe des Polit-Talks im ZDF haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Der Polit-Talk läuft heute wie immer am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die aktuelle Sendung alternativ auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2100)

Wann? Dienstag, 24. Juni 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 24. Juni 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Wer in der heutigen Sendung zu Gast ist, gibt das ZDF in der Regel am späten Nachmittag bekannt. Wir reichen die aktuelle Gästeliste nach, sobald uns die entsprechenden Infos vorliegen.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 24.6.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der vergangenen Woche stand neben der Maskenaffäre auch die Zukunft der Grünen im Mittelpunkt. Co-Vorsitzender der Partei, Felix Banaszak, sprach nach den Rücktritten von Baerbock und Habeck über die Perspektiven seiner Partei. Journalistin Julia Löhr analysierte in der Sendung am Donnerstag die Oppositionsarbeit der Grünen. Löhr bewertete die jüngste Positionierung der Partei als einen gezielten Versuch, sich nach den letzten Rückschlägen neu zu erfinden und stärker in die Debatten einzubringen. Worum es heute bei „Markus Lanz“ geht ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald das ZDF das Thema bekannt gibt, informieren wir Sie hier darüber.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Wie immer gibt es „Markus Lanz“ am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 24. Juni 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 25. Juni 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 26. Juni 2025: 23.20 Uhr bis 00.35 Uhr ( ZDF )