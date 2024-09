„Markus Lanz“ heute am 24. September 2024: Das sind die Gäste

Bereits seit 2008 lädt Markus Lanz immer wechselnde Gäste in seine Talkshow beim ZDF ein und spricht mit ihnen über aktuelle Ereignisse. Auch nach elf Staffeln wird immer noch jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im TV diskutiert. Auch heute Abend gibt es wieder eine neue Ausgabe. Die Übertragung startet um 23.15 Uhr im ZDF. Die Wiederholung steht ab dem 25. September 2024 um 1 Uhr in der ZDF-Mediathek auf Abruf zur Verfügung. Aber was sind die Themen am heutigen Abend und welche Gäste wurden eingeladen? Alle Infos zu „Markus Lanz“ heute am 24. September 2024 finden Sie hier.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 24. September 2024

Am heutigen Abend stehen gleich zwei Themen im Vordergrund. Als erstes werden die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg besprochen. Die Koalitionsbildung gestaltet sich allerdings vor allem in Thüringen schwierig, wo die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte AfD die meisten Stimmen holte. Momentan wird die sogenannte Brombeer-Koalition diskutiert. Diese würde aus der SPD, BSW und CDU bestehen. Zumindest hat der Thüringer CDU Chef Mario Voigt das BSW und die SPD zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Als zweites Thema wird die Eskalation an der israelisch-libanesischen Grenze und die politische Dynamik im Nahen Osten diskutiert.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 24. September 2024

Wie immer sind heute Abend vier verschiedene Gäste im Studio. Eine Ausnahme gibt es jedoch, Christoph Erhardt ist Journalist und wird per Video aus Beirut zugeschaltet. Hier finden Sie alle Gäste am heutigen Abend auf einen Blick:

Mario Voigt: Der Politiker ist aktuell der Chef der Thüringer CDU und hat das BSW und die SPD zu Sondierungsgesprächen eingeladen.

Sabine Rennefanz: Sie ist Journalistin und analysiert als „Spiegel“-Redakteurin die ersten Schritte auf dem Weg zur Brombeer-Koalition, bestehend aus CDU, SPD und BSW.

Daniel Gerlach: Er ist Nahost-Experte und äußert sich zur politischen Dynamik im Nahen Osten und damit auch zur Eskalation an der israelisch-libanesischen Grenze.

Christoph Erhardt: Der Journalist ist aktuell in Beirut und wird per Video zugeschaltet. Der „FAZ“-Korrespondent spricht über die politische und gesellschaftliche Lage eine Woche nach den Pager-Attacken auf Mitglieder der Hisbollah.

(lob)