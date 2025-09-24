„Markus Lanz“ heute am 24. September 2025: Thema und Gäste am Mittwoch

Seit 2008 gehört die Talksendung „Markus Lanz“ zum festen Bestandteil des ZDF-Abendprogramms. An drei Wochentagen – in der Regel Dienstag, Mittwoch und Donnerstag – lädt der aus Südtirol stammende Moderator zur Diskussion über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen. Dabei empfängt Lanz regelmäßig Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien, die gemeinsam mit ihm das Zeitgeschehen analysieren und kommentieren. Die Sendezeiten können variieren.

Worum geht es heute am 24. September 2025 bei „Markus Lanz“? Über welches Thema wird diskutiert? Wer sind heute Abend die Gäste? Wir haben die Antworten und noch weitere nützliche Infos zu der nächtlichen Polit-Talkshow.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Markus Lanz lädt also dreimal wöchentlich zu seiner politischen Talkshow im ZDF ein, jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags spätabends. Wer nicht vor seinem Fernsehgerät sitzen möchte, kann die Sendung problemlos auch im Live-Stream des Senders mitverfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2128)

Wann? Mittwoch, 24. September 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 24. September 2025

Der Sender hat diese Gästeliste für heute Abend veröffentlicht:

Manfred Weber, Vorsitzender der EVP

Der stellvertretende CSU-Parteivorsitzende und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament äußert sich zur Rede von Donald Trump vor den Vereinten Nationen, zur sicherheitspolitischen Lage in Europa sowie zur deutschen Rolle im Nahostkonflikt.

Isabelle Schaefers, Journalistin

Die NATO-Spezialistin des Brüsseler ZDF-Studios kommentiert die wachsenden Spannungen zwischen Russland und dem westlichen Verteidigungsbündnis. Darüber hinaus beleuchtet sie die politische Arbeit Webers.

Mariam Lau, Redakteurin

Die Journalistin der Zeit betrachtet die innerparteilichen Auseinandersetzungen der Union hinsichtlich einer möglichen Neuausrichtung der Israelpolitik. Sie erklärt, Merz befinde sich in einer Art strategischer Isolation.

Bente Scheller, Expertin für den Nahen Osten

Die Politikwissenschaftlerin der Heinrich-Böll-Stiftung, die der Partei Bündnis 90/Die Grünen nahesteht, nimmt Stellung zur internationalen Diskussion über die Anerkennung Palästinas als Staat. Sie bezeichnet dies als Symbolpolitik.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 24.9.25

Am Abend stehen demnach internationale und sicherheitspolitische Themen im Mittelpunkt. Diskutiert wird unter anderem die jüngste Rede des US-Präsidenten vor den Vereinten Nationen, die Auswirkungen auf die globale Ordnung und die sicherheitspolitische Lage in Europa. Auch die Rolle Deutschlands im Nahen Osten wird beleuchtet, ebenso wie die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem westlichen Verteidigungsbündnis. Ergänzend dazu geht es um innerdeutsche Debatten zur Israelpolitik und die internationale Diskussion über die Anerkennung Palästinas als Staat.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie eine Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben: Eine Wiederholung im linearen Fernsehen ist eher unwahrscheinlich. Verlässlich abrufen können Sie die Folgen jedoch in der ZDF-Mediathek. Dort stehen nicht nur die aktuelle Ausgabe, sondern auch zahlreiche Talkrunden der vergangenen Monate kostenfrei und jederzeit zum Streaming bereit. Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit der Episoden ist zeitlich begrenzt.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser und der kommenden Woche?

Zu folgenden Terminen ist „Markus Lanz“ in dieser und der nächsten Woche im Fernsehprogramm zu sehen:

Donnerstag, 25. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 30. September 2025: 22.45 Uhr bis 0 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 0 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF ) - Das ist eigentlich die Mittwochs-Sendung der Woche

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )