"Markus Lanz" heute am 24. August 2023: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt dreimal pro Woche Gäste in seine Talkshow. Hier kommen für Sie die Infos zur Ausgabe vom 24. August 2023.

An drei Abenden jeder Woche lädt Markus Lanz Talk-Gäste aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen in seine vormitternächtliche Gesprächsrunde beim ZDF. Häufig handelt es sich dabei um Politikerinnen, Wissenschaftler und Medien-Menschen - je nach den Gesprächsthemen der Sendung sind es manchmal aber auch Schauspielerinnen, Autoren, prominente Denker oder Sport-Asse.

Die Sendung läuft üblicherweise am späteren Abend, meist kurz nach 23 Uhr. Sie dauert dann bis eine halbe Stunde nach Mitternacht. Oftmals wird der Start aber auch vorgezogen oder verschoben - da greifen dann meist übergeordnete Gesichtspunkte der Programmplanung. Heute beispielsweise geht es um Punkt 23 Uhr los, die Sendung läuft bis 0.15 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Das ZDF überträgt seine Sendung "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Talkshow können Sie im linearen Fernsehprogramm des Senders oder - simultan - im Livestream verfolgen. Eine Wiederholung wird auch angeboten: Das Video zur Sendung von heute steht ab Freitag, 25. August 2023, ab 1 Uhr in der Mediathek bereit.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 24. August 2023

Bei "Markus Lanz" geht es heute um innenpolitische Themen - beispielsweise über den Streit innerhalb der CDU zum Umgang mit der AfD, über die Oppositionsarbeit der Union und über das aktuelle Stimmungsbild der Nation.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 24. August 2023

Karin Prien, CDU-Vizevorsitzende

Karin Prien ist Bildungsministerin in Scheswig-Holstein. Sie bezieht Stellung zu den parteiinternen Querelen um den Kurs gegenüber der AfD und beleuchtet Ideen ihrer Partei in Sachen Zuwanderungspolitik.



Kristina Dunz, Journalistin

Kristina Dunz ist Politik-Expertin beim RedaktionsNetzwerk Deutschland. Sie untersucht die Oppositionsarbeit der CDU, die Rhetorik des Parteichefs Friedrich Merz und dessen asylpolitische Denkansätze.



Ferdinand von Schirach, Jurist

Ferdinand von Schirach hat diverse Bestseller geschrieben. Er denkt über die Stimmungslage in Deutschland nach und äußert er sich zum Erstarken der AfD. Außerdem thematisiert er die Verdachtsberichterstattung über Prominente.