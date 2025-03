„Markus Lanz“ heute am 25.3.25: Thema und Gäste am Dienstag

Jede Woche läuft die Talkshow „Markus Lanz“ an drei Abenden in der Woche: dienstags, mittwochs und donnerstags. Das Erfolgsformat läuft bereits seit 2008 und konnte am Dienstag, dem 22. Oktober 2024 die Ausstrahlung der 2000. Folge feiern. Zu jeder Sendung diskutieren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über wechselnde Themen. In der letzten Ausgabe von „Markus Lanz“ am Donnerstag, dem 20. März 2025 wurde in der Sendung über die Rote Armee Fraktion (RAF), ihre Verbrechen sowie über die Auswirkungen für die politische Landschaft gesprochen.

Um welches Thema sich die Talkshow am heutigen Abend dreht und welche Gäste Markus Lanz ins Studio eingeladen hat, das erfahren Sie in diesem Artikel.

TV und Live-Stream: Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag

Standesgemäß läuft die Talkshow „Markus Lanz“ jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag am späten Abend im ZDF. Neben der Ausstrahlung im TV können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch den kostenlosen Live-Stream verwenden. An dieser Stelle finden Sie alle Informationen zur heutigen Ausstrahlung:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2061)

Wann? Dienstag, 25. März 2025 um 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 25. März 2025

Die heutige Ausgabe von „Markus Lanz“ befasst sich mit den aktuell laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen der Union und der SPD und den Hürden, die es noch auf dem Weg zu einem Koalitionsvertrag zu überwinden gilt. Ebenso wird über die konstituierende Sitzung des neuen Bundestags gesprochen, die durch den Alterspräsidenten, also den dienstältesten Abgeordneten, Gregor Gysi von den Linken eröffnet wurde. Als drittes Thema stehen die Gespräche zwischen Vertretern der Vereinigten Staaten und Russland in Riad auf dem Programm

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 25.3.25

Für die eben angesprochenen Themen hat Markus Lanz für den heutigen Abend insgesamt vier Gäste in seine Sendung eingeladen:

Thorsten Frei (CDU-Politiker)

Der Bundestagsabgeordnete der CDU gibt einen Einblick zum gegenwärtigen Status der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. So seien speziell die Migrations- und Innenpolitik Themenfelder, in denen noch Kompromisse gefunden werden müssten.

Anke Rehlinger (SPD-Vizevorsitzende)

Anke Rehlinger ist Ministerpräsidentin des Saarlandes und erläutert den Zuschauerinnen und Zuschauern, welche Themen in den Koalitionsverhandlungen der SPD ein besonderes Anliegen seien. Zudem erklärt sie, wie ihre Partei wieder aus Krise kommen möchte.

Eva Quadbeck (Journalistin)

Eva Quadbeck ist Chefredakteurin beim „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Sie bewertet die laufenden Koalitionsverhandlungen, ebenso wie die konstituierende Sitzung des neuen Bundestags.

Rüdiger von Fritsch (Ehemaliger Botschafter in Moskau)

Rüdiger von Fritsch äußert sich zu den Gesprächen zur Ukraine, die zwischen Vertretern der Vereinigten Staaten und Russland im saudi-arabischen Riad stattfinden.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die heutige Folge von „Markus Lanz“ weder im TV, noch im Live-Stream verfolgen können, dann bietet sich die ZDF-Mediathek für Sie an. Dort können Sie kostenlos die aktuelle und ältere Ausgaben von „Markus Lanz“ anschauen. Allerdings stehen die jeweiligen Sendungen nur für eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Eine Wiederholung im TV gibt es hingegen nicht.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche

Wie die restlichen Sendetermine von „Markus Lanz“ in dieser Woche ausschauen, das finden Sie zu guter Letzt in der folgenden Übersicht:

Mittwoch, 26. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 27. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )