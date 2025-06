„Markus Lanz“ heute am 25.6.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Bei „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. In der Regel werden die Episoden dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF ausgestrahlt. Am Dienstagabend drehte sich bei „Markus Lanz“ alles um die angespannte Lage im Nahen Osten sowie um den NATO-Gipfel in Den Haag, der gestern begonnen hat. Der ZDF-Talk wurde ausnahmsweise nicht ausschließlich aus dem Studio geführt: Moderator Markus Lanz schaltete sich live zu Korrespondenten in Washington und Tel Aviv. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen berichtete über den von US-Präsident Trump verkündeten Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran. Die Nahost-Expertin Kristin Helberg schilderte die Situation vor Ort in Israel und sprach über die dramatische humanitäre Lage im Gazastreifen.

Auch das iranische Atomprogramm war Thema: Der Rüstungsexperte Fabian Hoffmann erklärte, welche Raketen von den USA eingesetzt wurden und zweifelte an, dass die atomare Infrastruktur des Landes langfristig beschädigt werden konnte. Außerdem zu Gast war CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der sich mit Blick auf den NATO-Gipfel unter anderem zur Rolle Deutschlands und zu künftigen sicherheitspolitischen Herausforderungen äußerte.

Worum geht es heute, am 25. Juni 2025, bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind dabei und wie lautet das Thema der heutigen Sendung? Neben Antworten auf diese Fragen haben wir alle Infos zur neuesten Ausgabe des Polit-Talks für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die aktuelle Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 25.6.25 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 20101)

Wann? Mittwoch, 25. Juni 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 25.6.25

In der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ kamen wieder verschiedene politische und gesellschaftliche Themen zur Sprache. Worum genau es gehen wird, steht aktuell allerdings noch nicht fest. In der Regel veröffentlicht das ZDF das Thema der Sendung am späten Nachmittag. Sobald uns die entsprechenden Informationen vorliegen, reichen wir sie an dieser Stelle nach.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 25. Juni 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie die US-Politik, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und andere aktuelle Geschehnisse diskutieren. Welche Gäste in der Sendung am 25. Juni im Studio Platz nehmen, können wir Ihnen aktuell leider noch nicht verraten. Sie finden die Gästeliste hier, sobald das ZDF sie veröffentlicht.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die heutige Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF jedoch nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Die Mittwochsausgabe wird jedoch des Öfteren erst um Mitternacht ausgestrahlt, weshalb regelmäßig zwei Sendetermine auf den Donnerstag fallen. Die kommenden Termine im Überblick:

Mittwoch, 25. Juni 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 26. Juni 2025: 23.20 Uhr bis 00.35 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 1. Juli 2025: 22.45 Uhr bis 00.00 Uhr ( ZDF )