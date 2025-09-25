„Markus Lanz“ heute am 25.9.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Der Journalist Markus Lanz moderiert im ZDF seine eigene Talkshow namens „Markus Lanz“, die regelmäßig an drei Abenden pro Woche ausgestrahlt wird. In der Sendung diskutiert er mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Das Format ist seit 2008 Teil des Programms und läuft in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags. Gelegentlich kommt es aber auch zu Verschiebungen im Sendeplan. Die Gesprächsrunden von „Markus Lanz“ sind meist auf eine Dauer von rund 75 Minuten angelegt.

Auch am heutigen Donnerstag wird wieder eine neue Folge von „Markus Lanz“ aus Hamburg ausgestrahlt. Welche Gäste dabei sind und um welche Themen heute Abend gesprochen wird, erfahren sie hier in diesem Artikel.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ wird normalerweise dreimal pro Woche ausgestrahlt, jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen steht die Sendung auch per Livestream auf den Plattformen des Senders zur Verfügung.

Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur heutigen „Markus Lanz“-Ausgabe im kurzen Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2129)

Wann? Donnerstag, 25. September 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 25. September 2025

In der heutigen Ausgabe begrüßt Moderator Markus Lanz wieder verschiedene Gesprächspartner, mit denen er aktuelle politische Entwicklungen sowie gesellschaftliche Fragestellungen erörtert. Das sind die Gäste bei „Markus Lanz“ heute am 25. September 2025:

Karl Lauterbach (SPD-Politiker) : Der ehemalige Bundesgesundheitsminister erläutert die Pläne zur geplanten Reform des Sozialstaats. Außerdem kommentiert er das Ergebnis der SPD bei den jüngsten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen.

Kerstin Münstermann (Journalistin): Die Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post ordnet die anstehenden Stichwahlen in NRW am Sonntag ein. Zudem beschreibt sie mögliche Ursachen für die derzeitigen Schwierigkeiten der SPD.

Martin Werding (Ökonom): Das Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung weist auf finanzielle Herausforderungen im Gesundheitssystem hin. Nach seiner Einschätzung bestehen in der deutschen Krankenversorgung strukturelle Ineffizienzen.

Peter Neumann (Politologe): Der Professor für Sicherheitsstudien am King’s College London befasst sich mit der migrationspolitischen Diskussion in Großbritannien und analysiert die Strategie des Politikers Nigel Farage.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 25.9.25

In der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ stehen gleich mehrere politische und gesellschaftliche Themen im Mittelpunkt. Diskutiert wird der Fahrplan für die geplante Reform des Sozialstaats sowie die jüngsten Ergebnisse der SPD bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den anstehenden Stichwahlen im Bundesland und den Ursachen für die aktuelle Schwäche der Partei.

Außerdem geht es um die finanzielle Zukunft des deutschen Gesundheitssystems. Dabei wird insbesondere die Frage behandelt, wie bestehende Strukturen effizienter gestaltet werden können. Abgerundet wird die Sendung mit einem Blick nach Großbritannien: Im Fokus stehen die aktuelle Debatte über Migration sowie die politischen Strategien, die in diesem Zusammenhang von populistischen Kräften verfolgt werden.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer eine Ausgabe der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ nicht live sehen kann, findet in der Regel keine Wiederholung im klassischen Fernsehen. Stattdessen stellt das ZDF die Sendungen in seiner Mediathek bereit. Dort sind sowohl aktuelle Folgen als auch ältere Gespräche abrufbar. Die Nutzung ist kostenlos, allerdings stehen die Inhalte nur für einen begrenzten Zeitraum online zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

In der kommenden Woche wird die Sendung „Markus Lanz“ zu folgenden Zeiten ausgestrahlt:

Dienstag, 30. September 2025: 22.45 Uhr bis 0 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 0 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )