„Markus Lanz“ heute am 26.11.24: Thema und Gäste am Dienstag

In der vergangenen Woche ging es bei „Markus Lanz“ vor allem um die Bundestagswahl, die am 23. Februar 2025 stattfinden wird. Eigentlich war im kommenden Jahr der 28. September als Termin für die Wahlen vorgesehen, doch nach dem Ampel-Aus wurde die Neuwahl vorgezogen und für Ende Februar terminiert. Was Wähler und Parteien nun vor allem beschäftigt, ist die Kanzlerfrage: Welche Kandidaten schicken die Parteien ins Rennen?

Die Grünen gehen trotz überschaubarer Umfragewerte mit Robert Habeck als Kanzlerkandidaten ins Rennen, die SPD setzt erneut auf Olaf Scholz. Wer für die CDU antritt, ist bereits seit Mitte September bekannt. Markus Söder ließ eine mögliche Kandidatur zunächst offen, entschied sich jedoch später, zugunsten von Friedrich Merz darauf zu verzichten.

Auch in dieser Woche dürfte es bei „Markus Lanz“ erneut um die anstehende Bundestagswahl 2025 gehen. Wie lautet das Thema der heutigen Sendung? Welche Gäste stellen sich den Fragen von Lanz im ZDF-Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 20015)

Wann? Dienstag, 26. November 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 26. November 2024

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Wer in der heutigen Sendung dabei ist, hat das ZDF bisher noch nicht verraten. Normalerweise gibt der öffentlich-rechtliche Sender die Informationen im Laufe des Nachmittags bekannt. Wir informieren Sie hier, sobald uns die aktuelle Gästeliste vorliegt.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 26.11.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hat sich Markus Lanz mit seinen Gästen über verschiedene Themen unterhalten. Am Dienstag ging es um die Präsidentschaftswahl in den USA, Mittwoch und Donnerstag standen im Zeichen der anstehenden Bundestagswahl. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch in dieser Woche fortsetzt. Sobald das ZDF das aktuelle Thema bekannt gibt, informieren wir Sie hier darüber.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Normalerweise gibt es „Markus Lanz“ wie bereits erwähnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Da die Mittwochsausgabe in dieser Woche jedoch erst um Mitternacht ausgestrahlt wird, stehen am Donnerstag genau genommen zwei Folgen auf dem Programm. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche iim Überblick:

Dienstag, 26. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. November 2024: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 28. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )