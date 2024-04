"Markus Lanz" gestern am 25. April 2024: Das waren die Gäste

Talkmaster Markus Lanz lädt am Donnerstagabend zum Gespräch ins ZDF. Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema der Sendung am 25. April 2024.

Am gestrigen Donnerstagabend steht die letzte Ausgabe von " Markus Lanz" für diese Woche auf dem Programm - immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es normalerweise eine neue Folge der Gesprächssendung. Übertragen wird die Sendung von Lanz' Heimatsender ZDF. Deshalb kann man die Talksendung sowohl im linearen TV als auch online im ZDF-Livestream verfolgen.

Die gestrige Sendung begann um 23.15 Uhr. Wem das zu spät war, um die Ausstrahlung im ZDF zu verfolgen, der hatte auch die Möglichkeit, die Ausgabe im Nachgang in der ZDF-Mediathek nachzuholen, denn dort stand die aktuelle Sendung auch nach der TV-Ausstrahlung zur Verfügung.

Sie wollen wissen, wer gestern Abend bei "Markus Lanz" eingeladen war und worüber gesprochen wurde? Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema der Sendung am 25. April 2024.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 25. April 2024

Im Normalfall wird bei "Markus Lanz" ein zusammenhängendes Thema besprochen. In der gestrigen Sendung am 25. April 2024 ging es sowohl um den deutschen Arbeitsmarkt als auch um gesundheitspolitische Fragen. Insbesondere drehte sich die Debatte dabei um den §218, der in Deutschland die Rechtslage zu Schwangerschaftsabbrüchen regelt.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 25. April 2024

Drei bis fünf weitere Gesprächspartner versammelt Moderator Markus Lanz im Normalfall in seinem Studio. Die folgenden Vier waren in der gestrigen Sendung zu Gast:

Marcel Fratzscher, Ökonom

Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Bei "Markus Lanz" äußert er sich zu den Arbeitsmarktperspektiven und darüber, welche Möglichkeiten er sieht, die Beschäftigungsquote von Migranten zu steigern.

Jens Spahn, CDU-Politiker

Der Ex-Bundesgesundheitsminister ist Unions-Fraktionsvize und als solcher bezieht er Stellung zu den Wirtschaftsplänen der CDU. Außerdem erklärt er, warum er vor einer Reform des §218 warnt.



Anna Lehmann, Journalistin

Lehmann spricht über den Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms. Im Zuge dessen analysiert die "taz"-Redakteurin auch die Oppositionsarbeit der Union sowie ihre familienpolitische Haltung.



Mandy Mangler, Gynäkologin

Die Berliner Ärztin gehört zu den immer weniger werdenden Medizinern, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Sie sagt bei "Markus Lanz": "Der §218 muss abgeschafft werden".