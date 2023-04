"Markus Lanz" heute am 26. April 2023: Das sind die Gäste

Dreimal jede Woche lädt Markus Lanz Gäste zu sich in seine abendliche Talkshow - Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Hier kommen für Sie die Infos zur Ausgabe vom 26. April 2023

An drei Tagen der Woche bittet Markus Lanz Gäste aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen in seine abendliche Gesprächsrunde. Das können beispielsweise Politiker, Journalistinnen oder wissenschaftliche Koryphäen sein - je nach dem Thema des Abends hat der Moderator aber auch Schauspielerinnen, Schriftsteller, Showstars, Künstlerinnen oder Sport-Asse bei sich im Studio. Die Sendung läuft üblicherweise kurz nach 23 Uhr im ZDF, sie kann sich aber auch aus aktuellem Anlass verschieben - häufig blockiieren dann Sport-Sendungen den Standard-Sendeplatz. Die heutige Übertragung läuft aber planmäßig - sie startet um 23.15 Uhr und dauert bis 0.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

Normalerweise schickt das ZDF die Talkshow "Markus Lanz" von Dienstag bis Donnerstag auf die Monitore seiner Zuschauer. Dann kann man die Talkrunde ganz normal im linearen Fernsehprogramm des Senders verfolgen. Zeitgleich steht sie in dessen Livestream zur Verfügung. Auch eine Wiederholung gibt es: Das Video der heutigen Sendung ist ab Donnerstag, 27. April 2023, um 1 Uhr in der Mediathek des Senders abrufbar.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 26. April 2023

Heute Abend geht es bei "Markus Lanz" um den Bereich Bauen und Wohnen in vielfacher Hinsicht - Heizungen, Baupolitik, Baustoffe und kommunale Bodenpolitik.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 26. April 2023

Klara Geywitz, Politikerin

Klara Geywitz (SPD) ist Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Sie nimmt zum Heizungsstreit Stellung und erläutert ihre Konzepte gegen die Baukrise und den Wohnraummangel.



Julia Löhr, Journalistin

Julia Löhr ist FAZ-Wirtschaftsredakteurin. Sie hinterfragt die Baupolitik der Bundesregierung. Außerdem erklärt sie, wie Bauvorschriften und gesetzliche Rahmenbedingungen vereinfacht werden könnten.



Peter Wohlleben, Förster

Peter Wohlleben ist Förster und Bestseller-Autor. Er erläutert, inwieweit Holz sich als nachhaltiger Baustoff eignet. Im Hinblick auf den Klimawandel und den großen Holzbedarf äußerst er sich außerdem zum Zustand der deutschen Wälder.



Tim von Winning, Lokalpolitiker

Tim von Winning ist Baubürgermeister in Ulm. Er legt die besondere Bodenpolitik seiner Stadt dar, mit deren Hilfe dort schon seit über einem Jahrhundert ausreichend bezahlbarer Wohnraum bereitgestellt werden kann.