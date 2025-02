„Markus Lanz“ gestern am 26.2.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Bei „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. In den vergangenen Wochen stand die Talkshow ganz im Zeichen der Bundestagswahl. In der ersten Sendung nach der Wahl ging es um die Ergebnisse und Auswirkungen der Bundestagswahl vom 23. Februar 2025. Zu Gast waren Parteimitglieder von SPD und CDU, die nun voraussichtlich gemeinsam die neue Regierung bilden werden. Bei der Bundestagswahl holte die Union mit 28,5 Prozent die meisten Stimmen, gefolgt von der AfD mit 20,8 Prozent. Da Kanzlerkandidat Friedrich Merz eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen hat, bleiben nur SPD, Grüne und die Linke als potenzielle Regierungspartner. Nur mit der SPD hätten CDU/CSU allerdings genügend Sitze im Bundestag für eine Mehrheit.

Worum ging es gestern, am 26. Februar 2025 bei „Markus Lanz“? Wie lautete das aktuelle Thema, und welche Gäste waren im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wie immer lief die Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV konnten Sie die aktuelle Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ gestern am 26.2.25 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2050)

Wann? Mittwoch, 26. Februar 2025, 23.10 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 26.2.25

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Am Dienstag stand unter anderem die Regierungsbildung im Mittelpunkt der Diskussion. CDU-Politiker Carsten Linnemann äußerte sich zu den Plänen von Friedrich Merz, bis spätestens Ostern eine Regierung bilden zu wollen. Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer übte Kritik an Lars Klingbeil, der den Parteivorsitz anstrebt. Gestern am 26. Februar 2025 ging es bei „Markus Lanz“ um das Wahl-Desaster der FDP, den Erfolg der Linken bei der Bundestagswahl sowie die Perspektiven einer möglichen schwarz-roten Koalition.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 26. Februar 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie die Bundestagswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und aktuelle politische Themen diskutieren. Für gestern Abend hatte das ZDF diese Gäste angekündigt:

Wolfgang Kubicki, FDP-Vize

Er kritisierte das jüngste Wahldesaster seiner Partei und forderte, dass die Liberalen daraus klare Lehren ziehen. Gleichzeitig thematisierte er seine Ambitionen, möglicherweise künftig die Parteiführung zu übernehmen.

Bodo Ramelow, Linken-Politiker

Als einer der prägenden „Silberlocken“ hat er entscheidend zum Wahlerfolg seiner Partei beigetragen. Er erläuterte, welche strategischen Schwerpunkte die Linke in der kommenden Oppositionsphase setzen will.

Anna Lehmann, Journalistin

Die Leiterin des Parlamentsbüros der taz zog Bilanz über das mickrige Ergebnis der Liberalen, beleuchtete deren interne Fehleranalyse und diskutierte die Perspektiven einer möglichen schwarz-roten Koalition.

Kerstin Münstermann, Journalistin

Die Politikexpertin der Rheinischen Post analysierte das Wahlergebnis der Linkspartei und äußerte sich kritisch zu Friedrich Merz, den sie als Wahlgewinner bezeichnete – wenn auch ohne überzeugende Führungsqualitäten.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate im Stream zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Das sind die nächsten Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 26. Februar 2025: 23.10Uhr bis 0.25 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 27. Februar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 4. März 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )