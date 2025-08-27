„Markus Lanz“ heute am 27.8.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Am Dienstag hat sich Markus Lanz mit seiner Polit-Talkshow aus der Sommerpause zurückgemeldet. In der ersten Sendung nach dem vergleichsweise kurzen Urlaub widmete sich Lanz mit seinen Gästen verschiedenen Themen. Unter anderem ging es um die mögliche Kandidatur von Katarina Barley als Bundesverfassungsrichterin. Der Gastgeber hakte bei SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch nach: „Ich will nur wissen, was Jens Spahn zu Katarina Barley sagt.“, worauf Mirsch entgegnete, dass man mit ihr nicht kalkulieren müsse: „Katarina Barley hat ja neulich auch deutlich gemacht, dass ihr Platz in Europa ist.“

Neben der Frage nach Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht ging es in der Sendung am Montag auch um den Krieg in der Ukraine. Frederik Pleitgen schätzte die Fronten zwischen Russland und der Ukraine ein und betonte, dass Russland nur Sicherheitsgarantien akzeptieren würde, die auch seine eigenen Sicherheitsinteressen berücksichtigen. Eine Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine lehne Moskau kategorisch ab. Solche Forderungen seien für Friedensverhandlungen also kaum realistisch.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Das ZDF hat in der Sommerpause keine Änderungen an der Sendezeit vorgenommen: Wie gewohnt läuft „Markus Lanz“ dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im TV. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet der Sender auch eine Übertragung im Live-Stream an.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2116)

Wann? Mittwoch, 27. August 2025, 23.30 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 27.8.25

In der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ kommen wieder verschiedene politische und gesellschaftliche Themen zur Sprache. In der Ausgabe am 27. August 2025 äußert sich unter anderem Robert Habeck zu seinem Rückzug aus dem Bundestag und seiner Kritik an der CDU – besonders die Bundestagsvorsitzende Julia Klöckner hatte er scharf kritisiert. Außerdem spricht Lanz mit seinen Gästen erneut über den Ukraine-Krieg.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 27. August 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie den Nah-Ost-Konflikt, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und andere aktuelle Geschehnisse diskutieren. Die Gäste am 27.8.25 im Überblick:

Robert Habeck, Grünen-Politiker: Er äußert sich zu den Gründen seines Abschieds aus dem Bundestag, seiner scharfen Kritik an Unionspolitikern und seinen Plänen abseits der politischen Bühne.

Melanie Amann, Journalistin: Die stellvertretende „Spiegel“-Chefredakteurin bilanziert das Wirken Habecks als Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz im Kabinett Scholz.

Carlo Masala, Militärexperte: Der Politikwissenschaftler der Universität der Bundeswehr München erläutert, wie Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Friedens ausgestaltet sein könnten.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF jedoch nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen hat sich bei „Markus Lanz“ auch nach der Pause nichts geändert – jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Die kommenden Termine im Überblick:

Mittwoch, 27. August 2025: 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 28. August 2025: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 2. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )