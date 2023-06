"Markus Lanz" gestern am 27. Juni 2023: Das waren die Gäste

Bei "Markus Lanz" wurde auch in der gestrigen Ausgabe am 27. Juni 2023 fleißig diskutiert. Hier gibt es den Überblick rund um Gäste und Thema.

Die Sendung " Markus Lanz" ist seit mittlerweile mehr als 15 Jahren fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Die nach ihrem Moderator benannte Show läuft im Regelfall drei Mal die Woche im TV - meistens dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Ausstrahlung übernimmt das ZDF. Man kann die Talkshow deshalb ganz entspannt im linearen Free-TV oder aber auch im Live-Stream des ZDF verfolgen.

Sendebeginn ist meistens am späten Abend, häufig um 22.45 oder 23.15 Uhr. Wem das zu spät ist, um die Sendung live im TV zu verfolgen, kann sie auch in der Mediathek des ZDF zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Die Ausgabe am gestrigen Dienstag, dem 27. Juni 2023, startete bereits um 22.45 Uhr.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 27. Juni 2023

Im Normalfall wird bei "Markus Lanz" immer ein Schwerpunktthema diskutiert. In der gestrigen Ausgabe am 27. Juni 2023 wurden allerdings drei thematisch sehr unterschiedliche Fässer aufgemacht: Auf der einen Seite wurde über den aktuellen Erfolg der AfD gesprochen, auf der anderen Seite waren aber auch der Klimawandel und der Aufstand der Wagner-Söldner Thema in der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz".

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 27. Juni 2023

Talkshowhost Markus Lanz lädt für jede seiner Sendungen eine unterschiedliche Zusammensetzung an Gästen ein. Zumeist stammen diese aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft oder aus der Medienlandschaft. Folgendermaßen sah die Gästeliste für die gestrige Sendung am 27. Juni 2023 aus:

Mojib Latif, Klimaforscher

Latif ordnete mit seiner Expertise als Wissenschaftler Extremwetterereignisse in Deutschland ein und sprach über die Erwärmung der Ozeane. Außerdem formulierte er Anforderungen an eine wirksame Klimapolitik.

Carlo Masala, Politikwissenschaftler

Der Militärexperte Masala erklärte die Bedeutung des bewaffneten Aufstands der Wagner-Söldner am vergangenen Wochenende in Russland und zeigte mögliche Folgen auf.

Julia Löhr, Journalistin

Löhr ist Wirtschaftskorrespondentin der FAZ und als solche nahm sie auf der einen Seite eine kritische Einordnung der Unionsparteien vor und kommentierte auf der anderen Seite den aktuellen Aufschwung der AfD.

Jens Spahn, Politiker

Spahn äußerte sich zum Richtungsstreit in der CDU und zur Diskussion der Partei um die Kanzlerkandidatur. Außerdem bezog er Stellung zum Verhältnis der Union zur AfD.