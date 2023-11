"Markus Lanz" heute: Gäste und Thema am 28. November 2023

"Markus Lanz" geht am 28. November 2023 mit einer neuen Ausgabe auf Sendung. Hier erfahren Sie, welche Gäste dabei sind und um welches Thema es geht.

Für gewöhnlich begrüßt Moderator Markus Lanz jeden Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend neue Gäste im gleichnamigen ZDF-Talk. Auch heute am 28. November 2023 wird eine neue Folge von "Markus Lanz" im ZDF ausgestrahlt. Sendungsbeginn ist um 22.45 Uhr, gleichzeitig wird die Folge im Livestream der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Ab etwa ein Uhr nachts wird sie dort als Stream zum Abruf bereitgestellt. Falls Sie also die Sendung verpassen sollten, können Sie sich die Folge vom 28. November später in Ruhe nachträglich anschauen.

Hier erfahren Sie, welche Gäste am 28. November im Studio dabei sein werden und über welches Thema diskutiert wird.

Das Thema bei "Markus Lanz" heute am 28. November

Der thematische Schwerpunkt wird bei "Markus Lanz" am 28. November auf dem weiterhin andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine liegen. Unter anderem kommen die Erfahrungen einiger Gäste in den Kampfgebieten zur Sprache und es wird darüber gesprochen, wie der Konflikt international betrachtet wird.

"Markus Lanz" heute am 28. November: Das sind die Gäste

Folgende drei Gäste werden am 28. November bei Markus Lanz im Studio zu Gast sein: