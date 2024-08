„Markus Lanz“ heute am 28. August 2024: Thema und Gäste am Mittwoch

Nach der Sommerpause meldete sich „Markus Lanz“ am Dienstag mit einer neuen Ausgabe zurück. Natürlich ging es um das Thema, das nach wie vor die Nachrichten prägt: der Anschlag von Solingen. Außerdem hat Lanz mit seinen Gästen über die anstehende Landtagswahl in Sachsen gesprochen. Zuvor hatte sich der Gastgeber einen Monat lang in den Urlaub verabschiedet. Im Gegensatz zu seinen Polit-Talk-Kollegen wie Sandra Maischberger, Caren Miosga oder Louis Klamroth fiel die Pause von „Markus Lanz“ sehr kurz aus.

Worum geht es heute am 28.8.24 in der neuesten Ausgabe von „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und über welches Thema wird diskutiert? Wir haben alle Infos hier für Sie und verraten außerdem, wo Sie die Talkrunden in der Wiederholung sehen können.

Wo läuft "Markus Lanz" heute am Mittwoch?

Nach der Sommerpause kehrt „Markus Lanz“ zum alten Muster zurück. Wie gehabt läuft die Talkrunde immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV können Sie die Sendung aber auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 28.8.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1977)

Wann? Mittwoch, 28. August 2024, 23.30 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei "Markus Lanz" heute am 28.8.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion wie bereits erwähnt um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Vor der Sommerpause hat Lanz etwa mit seinen Gästen über das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes gesprochen. In der ersten Folge nach der Sommerpause ging es unter anderem um den Anschlag in Solingen. Es wurde über die Asyl- und Migrationspolitik sowie über die Gefährlichkeit des Islamismus diskutiert. Worum es heute geht? Im Grunde werden die Themen von gestern noch vertieft und dabei mit etwas größerem Abstand betrachtet. In diesem Zusammenhang wird auch ein Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen geworfen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 28. August 2024

In seiner Talkshow spricht Markus Lanz mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu lädt er in jeder Folge Politiker, Autoren, Experten und Journalisten ein, die Themen wie das Attentat in Solingen, den Krieg in der Ukraine oder die Präsidentschaftswahl in den USA einordnen und bewerten.

Für heute hat das ZDF die folgenden Gästeliste angekündigt:

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär

Er äußert sich zu den Asyl-Vorschlägen von CDU-Chef Merz, reflektiert über die Konsequenzen der Messerattacke in Solingen und spricht über den aktuellen Zustand seiner Partei.

Kristina Dunz, Journalistin

Die Politik-Expertin vom RedaktionsNetzwerk Deutschland analysiert, wie mit den Morden von Solingen politisch umgegangen wird und wirft einen Blick auf die bevorstehenden Wahlen in Thüringen und Sachsen.

Eren Güvercin, Islam-Experte

Der Autor und Mitglied der Deutschen Islamkonferenz kritisiert die zurückhaltenden Reaktionen der Islam-Verbände auf den Terroranschlag in Solingen.

Richard David Precht, Philosoph

Er reflektiert über den Wandel der globalen Ordnung und plädiert für mehr Menschlichkeit, Toleranz und Kooperation in einer zunehmend multipolaren Welt.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Sendung verpassen von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" diese und nächste Woche?

Nach der Sommerpause meldet sich „Markus Lanz“ im altbekannten Rhythmus zurück. Die kommenden Sendetermine von „Markus Lanz“ im Überblick:

Mittwoch, 28. August 2024: 23.15 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 29. August 2024: 23.25 Uhr bis 0.40 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 3. September 2024: 22.55 Uhr bis 0.10 Uhr ( ZDF )