„Markus Lanz“ heute am 28.8.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ zählt seit vielen Jahren zu den festen Größen im deutschen Abendprogramm. Moderator Markus Lanz lädt regelmäßig Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft ein, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen, Hintergründe und Kontroversen zu sprechen.

In der gestrigen Ausgabe vom 27.8.25 standen erneut politische Debatten im Mittelpunkt. Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach über seinen Rückzug aus dem Bundestag und übte deutliche Kritik an der CDU, insbesondere an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Darüber hinaus diskutierte Lanz mit seinen Gästen über die anhaltende Lage im Ukraine-Krieg.

Worum geht es heute am 28.8.25 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema der Sendung? Antworten auf diese Fragen und alle weiteren Infos zur aktuellen Folge gibt es hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Wie gewohnt läuft „Markus Lanz“ am späten Abend im ZDF. Wer die Diskussion nicht im klassischen TV verfolgen möchte oder kann, hat die Möglichkeit, das Format parallel im Live-Stream des Senders zu sehen. Auf diese Weise richtet sich die Sendung sowohl an das klassische Fernsehpublikum als auch an Zuschauerinnen und Zuschauer online. Hier noch einmal im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2117)

Wann? Donnerstag, 28. August 2025, 23 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 28.8.25

Im Zentrum der Sendung stehen Debatten über einen möglichen Wehrdienst, den Kurs der Bundesregierung in der Israelpolitik und die Zukunftsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme. Dabei werden sicherheits- und außenpolitische Fragen ebenso behandelt wie innenpolitische Reformvorhaben rund um Rente und Bürgergeld. Es geht um die Belastbarkeit bestehender Systeme und die Konsequenzen aktueller Entscheidungen. Besonders deutlich wird dies in der Analyse des „Welt“-Chefredakteurs Jan Philipp Burgard zum Kurswechsel von Kanzler Merz in der Israelpolitik: „Die Bundesregierung macht sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig und stärkt damit indirekt die Hamas.“

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 28. August 2025

In der heutigen Sendung treffen erfahrene Personen aus Politik und Journalismus aufeinander. Die genaue Gästeliste vom Donnerstag, den 28.8.25, finden Sie hier:

Thorsten Frei, Kanzleramtschef (CDU): Er äußert sich zum geplanten Gesetz über den Wehrdienst, zur Entscheidung von Kanzler Merz, Waffenlieferungen nach Israel zu stoppen, sowie zur aktuellen Rentenpolitik.

Ulrike Herrmann, Journalistin: Die Wirtschaftsexpertin der „taz“ stellt die langfristige Tragfähigkeit der Sozialsysteme infrage. Zugleich kritisiert sie die Art und Weise, wie über die Bürgergeldreform debattiert wird.

Jan Philipp Burgard, Journalist: Der „Welt“-Chefredakteur bewertet Merz' Kurswechsel in der Israelpolitik und wirft der Bundesregierung vor, damit indirekt die Hamas zu stärken.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ nicht sehen konnten, steht die Sendung im Nachhinein in der ZDF-Mediathek bereit. Dort werden alle Folgen veröffentlicht, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum. Diese Ausgabe der Talkrunden bleibt bis Ende August 2027 online abrufbar. Eine klassische Wiederholung im Fernsehen zeigt das ZDF hingegen nicht.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ ist weiterhin fest im Abendprogramm des Senders verankert. Sie wird dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im Fernsehen ausgestrahlt. Um keine Folge zu verpassen, haben wir eine Übersicht über die kommenden Sendetermine erstellt:

Dienstag, 2. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 3. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 4. September 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 9. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 10. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 11. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )