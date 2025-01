„Markus Lanz“ gestern am 28.1.25: Thema und Gäste am Dienstag

Trotz des Amtsantritts von US-Präsident Trump am 20. Januar 2025 ging es in der vergangenen Woche bei „Markus Lanz“ hauptsächlich um Innenpolitik. Vertreter verschiedener Parteien äußerten sich zu Wahlkampfplänen, möglichen Koalitionspartnern und dem Kurs, den sie mit ihrer Partei nach der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 einschlagen wollen. Seit dem Ampel-Aus und der Einigung auf einen Termin für die Neuwahlen hat der Wahlkampf die Gesprächsrunden des Polit-Talks dominiert. Trump und seine Aussagen über Grönland, seine Dekrete und Deportationspläne sowie die Begnadigung der Kapitolstürmer waren nur Randnotizen in der Talkshow.

Nach der Messerattacke in Aschaffenburg, die sich am Mittwoch, dem 22. Januar 2025, ereignet hatte, drehte sich die Sendung am Donnerstag um die Migrationspolitik. Der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Afghane, hatte eine Kindergruppe angegriffen und dabei einen zweijährigen Jungen sowie einen 41-jährigen Mann getötet. Drei weitere Personen wurden verletzt. Martin Huber von der CSU äußerte sich in der Sendung dazu, welche Änderungen seine Partei in Bezug auf die Migrationspolitik anstrebt. Die Migrationsforscherin Victoria Rietig hinterfragte den migrationspolitischen Kurs der CDU/CSU und informierte über die Flüchtlingssituation in Europa.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 28. Januar 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast, die über aktuelle Themen diskutieren. Die Gäste in der gestrigen Ausgabe des Polit-Talks hatte das ZDF so bekannt gegeben:

Manfred Weber (EVP-Vorsitzender): Der CSU-Vize und Fraktionschef der EVP im EU-Parlament nahm bei „Markus Lanz“ Stellung zu den umstrittenen Asyl- und Migrationsplänen der Union und den geopolitischen Folgen der Wiederwahl Trumps.

Ulrike Herrmann (Journalistin): Die „taz“-Wirtschaftskorrespondentin äußerte sich im Rahmen der Sendung zum Wahlkampf von Friedrich Merz (CDU), der aktuellen Brandmauer-Debatte sowie der Gefahr eines Handelskrieges mit den USA.

Lars Wendland (Polizeigewerkschafter): Wendland erzählte von der Arbeit der Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze und erläuterte außerdem, warum die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Merz-Vorschläge für „utopisch“ hält.

Carlo Masala (Militärexperte): Mit Blick auf die Sabotageakte in der Ostsee äußerte sich der Militärexperte zur hybriden Kriegsführung Russlands. Zudem sprach er über die Perspektiven der transatlantischen Sicherheitsarchitektur.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 28.1.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In der Regel werden aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft besprochen. Gestern am 28. Januar 2025 ging es unter anderem um die umstrittenen Asyl- und Migrationspläne der Union, die geopolitischen Folgen der Wiederwahl Donald Trumps und die Gefahr eines Handelskrieges mit den USA. Auch der Wahlkampf von Friedrich Merz kam zur Sprache.

