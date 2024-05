"Markus Lanz" heute am 29. Mai 2024: Das sind die Gäste

Auch am heutigen Mittwoch, dem 29. Mai 2024, gibt es eine neue Ausgabe der Talkshow von Markus Lanz. Wir haben alle Informationen rund um Thema und Gäste.

Journalist und Moderator Markus Lanz diskutiert nun seit fast 15 Jahren regelmäßig im deutschen TV. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags erscheint eine neue Ausgabe seiner nach ihm benannten Gesprächssendung.

Die Übertragung von "Markus Lanz" übernimmt seit Anbeginn der Sender ZDF. Deshalb kann man "Markus Lanz" sowohl im linearen TV als auch online im ZDF-Livestream ansehen. Die heutige Sendung beginnt um 23.15 Uhr. Wem das zu spät ist, um vor dem Fernseher Platz zu nehmen, der hat auch die Möglichkeit, "Markus Lanz" nachzuholen, denn die neuen Ausgaben werden nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek hochgeladen.

Wer diskutiert heute Abend mit Markus Lanz und worum geht es? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste der Sendung am 29. Mai 2024.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 29. Mai 2024

Häufig spricht Moderator Markus Lanz in seiner Talkshow mit seinen Gästen über ein großes Thema oder zumindest einen zusammenhängenden Themenkomplex. In der heutigen Ausgabe am 29. Mai 2024 kommen allerdings ganz unterschiedliche Themen zur Sprache. Zum einen wird über die Europawahl gesprochen und der Stimmungslage diesbezüglich in Deutschland. Im Zuge dessen werden auch die Übergriffe auf Politiker diskutiert, die sich in den letzten Wochen immer wieder ereignet haben, vor allem beim Aufhängen von Wahlkampfplakaten. Es geht aber auch um den Bundeshaushalt für 2025 und die damit verbundenen Unstimmigkeiten in der Ampelregierung. Und auch den aktuellen Schweigegeldprozess gegen Donald Trump sowie den US-Präsidentschaftswahlkampf diskutieren die Gäste.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 29. Mai 2024

Pro Sendung diskutiert Moderator Markus Lanz meistens mit drei bis fünf Gästen über das aktuelle Thema. In der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" am 29. Mai 2024 sind es vier geladenen Gäste, die dem Publikum ihre Standpunkte darlegen:

Kerstin Münstermann, Journalistin

Münstermann ist Politik-Expertin bei der "Rheinischen Post". Bei "Markus Lanz" spricht sie über die Zuspitzung der Haushaltsdebatte. Außerdem gibt sie ihre allgemeine Einschätzung zur Stimmungslage in Deutschland ab, vor allem in Bezug auf die anstehenden Europawahlen.

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär

Der SPD-Politiker bezieht Stellung zum Streit in der Ampel-Regierung um den Haushalt für 2025. Außerdem spricht Kühnert auch über das Thema Rassismus in Deutschland und über die Verrohung der Gesellschaft.



Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent

Theveßen ist Leiter des ZDF-Studios in Washington und berichtet in dieser Funktion über den Schweigegeldprozess gegen Donald Trump. Außerdem spricht er darüber, wie sich der Ex-US-Präsident und Joe Biden auf den Wahlkampf vorbereiten.

Yvonne Mosler, Kommunalpolitikerin

Mosler ist Grünen-Politikerin in Dresden und wurde beim Aufhängen von Wahlplakaten bedrängt, beleidigt und bespuckt. Bei "Markus Lanz" spricht sie über den Vorfall and berichtet, wie es ihr und ihrem Team damit geht und welche Konsequenzen sie gezogen haben.