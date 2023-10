"Markus Lanz" heute am 3. Oktober: Das sind die Gäste

Auch am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober spricht Markus Lanz wieder mit verschiedenen Gästen über die aktuellsten Themen aus der deutschen Politik.

Bei " Markus Lanz" sind dreimal die Woche hochkarätige Politiker und weitere Gäste aus der Gesellschaft, der Wissenschaft oder den Medien zu Gast, um über die aktuellsten Themen zu diskutieren. Auch der Tag der deutschen Einheit bildet da keine Ausnahme. Am 3. Oktober sind wieder vier Gäste im Studio, die mit Moderator Markus Lanz debattieren.

Zu sehen ist "Markus Lanz" immer spätabends im ZDF. Neben der Ausstrahlung im TV gibt es dabei auch einen Livestream zur Sendung. Wer ist heute zu Gast bei "Markus Lanz"? Alle Infos rund um Gäste und Thema der heutigen Ausgabe erfahren Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 3. Oktober

Das Hauptthema heute am 3. Oktober ist wieder Mal die Migration. Am Tag der deutschen Einheit wird unter anderem darüber diskutiert, wie das Vertrauen in die demokratische Politik zerrüttet ist und die Gesellschaft sich beim Thema Migration spaltet. Des Weiteren wird über die Auswirkungen der bisherigen Migrationspolitik auf die Kommunen und die Pläne der FDP gesprochen, eine Wende in ebendieser zu erreichen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 3. Oktober

Beim kontrovers diskutierten Thema Migration sind auch diesmal wieder sehr unterschiedliche Gäste bei "Markus Lanz" im Studio. Am 3. Oktober sind neben einem Regierungspolitiker auch eine Kommunalpolitikerin, ein Schriftsteller und ein Polizist zu Gast.

Marco Buschmann (FDP): Der Bundesjustizminister nimmt Stellung zu den Plänen seiner Partei, die bisherige Flüchtlingspolitik zu ändern. Auch zu anderen großen Ankündigungen der FDP beim Thema Bürokratieabbau äußert sich der Minister.

Rita Röhl (SPD): Die Landrätin aus Niederbayern berichtet bei "Markus Lanz" von den Herausforderungen, vor die die Flüchtlingsbewegungen die Kommunen an der tschechischen Grenze bringen.

Sascha Lobo: Der bekannte Buchautor Sascha Lobo konstatiert den Deutschen, das Vertrauen in die demokratische Politik verloren zu haben. Er fordert außerdem von der EU, sich in der Asylpolitik komplett neu aufzustellen.

Lars Wendland: Der Polizeigewerkschaftler spricht über die Belastungen, die die Bundespolizei infolge der hohen Zahl an Flüchtlingen plagen.