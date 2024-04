"Markus Lanz" heute am 3. April 2024: Das sind die Gäste

Talkmaster Markus Lanz lädt heute Abend wieder in seine Gesprächssendung ein. Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste der aktuellen Ausgabe.

Drei Mal die Woche lädt Talkmaster Markus Lanz in seine gleichnamige Gesprächssendung im ZDF ein - Dienstag-, Mittwoch-, und Donnerstagabend stehen damit im Zeichen den Polittalks im ZDF. Die Sendung beginnt im Normalfall am späten Abend - die heutige Ausgabe startet um 23.35 Uhr.

Verfolgen kann man die Talkshow sowohl im linearen TV als auch online im Live-Stream des ZDF. Wer heute Abend schon etwas anderes vorhat, für den gibt es trotzdem eine Möglichkeit, die Sendung in voller Länge nachzuholen: In der ZDF-Mediathek steht sie auch noch einige Zeit nach der Erstausstrahlung zum Abruf bereit.

Worüber spricht Journalist Markus Lanz mit seinen Gästen am 3. April 2024? Und wer ist eingeladen? Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema der aktuellen Sendung.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 3. April 2024

Bei "Markus Lanz" gibt es normalerweise immer ein Überthema pro Sendung, das mit den Gästen besprochen wird. In der Sendung am 3. April 2024 geht es gleich um zwei Themen, die jedoch nicht direkt zusammenhängen: Zum einen wird über die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) diskutiert, der andere Schwerpunkt liegt auf dem aktuellen Vorgehen Israels in Gaza.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 3. April 2024

Pro Sendung lädt Journalist Markus Lanz im Normalfall drei bis fünf Gesprächspartner und -partnerinnen ein, um über das aktuelle Thema zu diskutieren. In der Sendung am 3. April 2024 nehmen folgende Gäste auf dem Podium Platz:

Michael Bröcker, Journalist

Bröcker ist Chefredakteur des Mediums "Table.Media". Bei "Markus Lanz" liefert er ein Analyse zur Frage, wie sich die Partei BSW in Zukunft weiterentwickeln wird. Zudem spricht er über die Rolle Deutschlands im Nahostkonflikt.

Amira Mohamed Ali, Politikerin

Ali ist Co-Vorsitzende des BSW und in dieser Funktion erklärt sie die sicherheits-, außen- und sozialpolitischen Positionen der Partei.



Michael Wolffsohn, Historiker

Wolffsohn ist in Tel Aviv geboren und arbeitet als Publizist und Historiker. Bei "Markus Lanz" äußert er sich zur wachsenden internationalen Kritik an Israels Vorgehen in Gaza. Wolffsohn sagt: "Der Vorwurf, Israel begehe einen Völkermord, ist völlig unhaltbar."



Kai Ambos, Völkerrechtler

Ambos ist Professor der Uni Göttingen. Aus seiner Perspektive als Völkerrechtler hinterfragt er, inwiefern der israelische Militäreinsatz in Gaza noch verhältnismäßig ist. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der humanitären Lage und der hohe Anzahl toter Zivilisten.