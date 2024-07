"Markus Lanz" gestern am 2. Juli 2024: Thema und Gäste am Dienstag

Bis zur Sommerpause ist Markus Lanz mit seiner Talkshow noch dreimal pro Woche auf Sendung. Er spricht mit verschiedenen Gästen über aktuelle Themen aus der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft. Manchmal steht auch der Sport im Mittelpunkt, denn natürlich hat Lanz mit seinen Gästen auch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland diskutiert. Noch in diesem Jahr wird Lanz mit seiner Sendung ein großes Jubiläum feiern: Bald schon steht die 2000. Ausgabe von "Markus Lanz" auf dem Programm.

Worum ging es gestern in der Polit-Talkshow? Welche Gäste begrüßte Markus Lanz live im Studio? Und gibt es die neueste Ausgabe auch als Wiederholung zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge "Markus Lanz" am 2. Juli 2024 haben wir hier für Sie.

Wo lief "Markus Lanz" gestern am Dienstag?

Wie gewohnt konnten Sie gestern um 23.45 Uhr die ZDF-Taste auf ihrer Fernbedienung drücken und schon waren Sie bei "Markus Lanz" live im Studio. Alternativ bestand für Sie auch die Möglichkeit, die Talkrunde im Live-Stream des Senders zu verfolgen.

Was? "Markus Lanz" (Folge 1964)

Wann? Dienstag, 2. Juli 2024, 23.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 2.7.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In der letzten Woche hat sich Markus Lanz mit seinen Gästen hauptsächlich über die Fußball-EM unterhalten, am Donnerstag ging es jedoch um das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

In der gestrigen Sendung ging es wieder hauptsächlich um Fußball und die Europameisterschaft. Bei "Markus Lanz" wurde in der Show Stellung zur Krise der SPD rund um Kanzler Olaf Scholz genommen. Weiterhin wurde der Zustand der aktuellen Regierungskoalition und die Stimmungslage in Deutschland während der Euro 2024 diskutiert. Außerdem wurde über die identitätsstiftenden Effekte des Fußballsports gesprochen.

Um beim Sport zu bleiben, wurde auch thematisiert, wie Spieler ein Großturnier wie die EM durchlebt. Zudem gab es eine Analyse der gestrigen EM-Achtelfinals und eine Einschätzung zur bevorstehenden Begegnung der deutschen Mannschaft mit der spanischen Elf.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 2. Juli 2024

In jeder Folge von "Markus Lanz" sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Passend zum gestrigen Thema war diesmal eine Mischung aus Gästen aus der Politik und dem Sport vertreten:

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär

Er nahm Stellung zur Krise seiner Partei und der Sozialdemokratie. Zudem sprach er über die identitätsstiftenden Effekte des Fußballsports.



Robin Alexander, Journalist

Der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur analysierte den Zustand der Ampelkoalition und der SPD. Auch zur Stimmungslage in Deutschland während der Euro 2024 äußerte er sich.



Simon Rolfes, Ex-Nationalspieler

Der Sportchef von Bayer 04 Leverkusen schilderte, wie man als Spieler ein Turnier durchlebt. Und er erläuterte, durch welche Maßnahmen der Teamgeist trainiert und gefördert werden kann.



Friederike Kromp, ZDF-Fußball-Expertin

Die Cheftrainerin der U20-Frauenmannschaft von Eintracht Frankfurt analysierte die gestrigen EM-Achtelfinals und äußerte sich zudem zur spanischen Elf, auf die Deutschland am Freitag trifft.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen zurückgreifen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" in dieser Woche?

Die meisten Talkshows haben sich bereits in die Sommerpause verabschiedet. "Caren Miosga" und "Hart aber fair" laufen fürs Erste nicht im TV, Sandra Maischberger meldet sich allerdings am 3. Juli mit einer Sendung zu den Landtagswahlen in Ostdeutschland aus dem Urlaub zurück, bevor die Sendung dann am 27. August regulär zurückkehrt. Lanz geht mit seiner Sendung nur einen Monat lang in die Pause. Die Sendetermine von "Markus Lanz" im Überblick:

Mittwoch, 3. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 4. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

