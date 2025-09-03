„Markus Lanz“ gestern am 2.9.25: Thema und Gäste am Dienstag

„Markus Lanz“ zählt zu den erfolgreichsten Polit-Talkshows im deutschen Fernsehen. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags diskutieren verschiedene Gäste im ZDF am späten Abend über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. In der vergangenen Woche hat sich Lanz mit seinen Gästen unter anderem über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Es wurde diskutiert, wie die Friedensverhandlungen voranschreiten könnten und ob ein direktes Treffen zwischen Selenskyj realistisch wäre. Am Mittwoch sprach Militärexperte Carlo Masala zudem über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sollten die Friedensverhandlungen erfolgreich sein.

Neben dem Ukraine-Krieg ging es außerdem um den Rückzug von Habeck aus der Politik und seine Kritik an der Union sowie um die mögliche Rückkehr der Wehrpflicht. In der Sendung am Donnerstag wollte Lanz von CDU-Politiker und Kanzleramtschef Thorsten Frei wissen, ob der neue Wehrdienst dazu führen würde, dass bald auch deutsche Soldaten in der Ukraine zum Einsatz kämen. Frei wich der Frage aus, sagte nur „Diese Gefahr besteht ja nicht“ und blieb in seiner Antwort vage und unverbindlich.

Worum ging es gestern am 2.9.25 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste waren im Studio und wie lautete das Thema der Sendung? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

„Markus Lanz“ läuft dreimal pro Woche – dienstags, mittwochs und donnerstags – jeweils am späten Abend im ZDF. Die Ausgabe am 2. September 2025 konnten Sie zusätzlich zur TV-Ausstrahlung auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2118)

Wann? Dienstag, 2. September 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 2.9.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, welches den Rahmen für die Diskussion bildet. Im Mittelpunkt der Sendung standen aktuelle gesellschaftliche und politische Fragen, die von Reformen im Steuer- und Sozialsystem über sicherheitspolitische Debatten bis hin zur internationalen Politik wie dem Israelkonflikt reichen. Besonders kontrovers wurde dabei über die Wehrpflicht diskutiert. „Wer sich freiwillig für die Bundeswehr entscheidet, verdient Respekt. Aber gezwungen werden möchte ich nicht.“ Mit dieser Haltung brachte der 17-jährige Schüler zum Ausdruck, wie unterschiedlich die Erwartungen an staatliche Verantwortung und individuelle Freiheit gesehen werden.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 2. September 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. In der gestrigen Folge nahmen drei Personen im Studio Platz. Welche Gäste in der Sendung am 2. September 2025 dabei waren, hat das ZDF bekannt gegeben:

Markus Söder, CSU-Vorsitzender: Vom bayerischen Ministerpräsidenten wurden mögliche Reformen im Steuer- und Sozialsystem, die Diskussion um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht sowie die deutsche Israelpolitik thematisiert.

Anna Lehmann, Journalistin: Besprochen wurden von der Leiterin des „taz“-Parlamentsbüros sowohl Söders Vorschlag zur Regionalisierung der Erbschaftssteuer als auch seine Beziehung zu Kanzler Merz.

Otto Ellerbrock, Schüler: Der 17-Jährige erklärte, dass er freiwillige Entscheidungen für die Bundeswehr respektiere, selbst aber nicht dazu gezwungen werden wolle.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Bei „Markus Lanz“ geht in dieser Woche alles seinen gewohnten Gang: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist jeweils eine Episode des Polit-Talks im ZDF zu sehen. Die Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 2. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 3. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. September 2025: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr (ZDF)