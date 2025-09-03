„Markus Lanz“ heute am 3.9.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Bei „Markus Lanz“ äußerte sich CSU-Chef Markus Söder am Dienstagabend ausführlich über den Rückzug von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Dabei machte er ihn für den Einbruch des deutschen E-Automarkts verantwortlich und verwies auf die plötzliche Streichung der Kaufprämie. In einem Wortgefecht mit Markus Lanz sagte Söder: „Sie wollen bloß nicht zugeben, dass Herr Habeck Mist gebaut hat.“ Lanz hatte zuvor angemerkt, dass der Markt zusammenbrach, nachdem die Förderung gestrichen wurde, und Söder hielt dagegen, dass dies eine „einsame Entscheidung“ Habecks gewesen sei.

Auch Journalistin Anna Lehmann meldete sich zu Wort und kritisierte den Fokus der Diskussion: „Sie haben kein anderes Thema als Robert Habeck. Der ist doch gar nicht mehr da!“ Im weiteren Verlauf ging es um die mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht, zu der der 17-jährige Schüler Otto Ellerbrock die Sicht der jungen Generation schilderte. Er beschrieb unter anderem, dass viele junge Menschen das Gefühl hätten, die Politik würde wenig für sie tun: „Ich finde es nicht in Ordnung, junge Menschen, die gerade 18 geworden sind und ins Leben starten wollen, jetzt zu verpflichten.“

Welche Themen heute, am 3. September 2025, in der neuen Folge von „Markus Lanz“ behandelt werden und wer im Studio Platz nimmt, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Wo läuft „Markus Lanz" heute am Mittwoch?

Wie immer läuft Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2119)

Wann? Mittwoch, 3. September 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 3.9.25

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Am Mittwoch steht die Debatte um die Erbschaftssteuer und die Renten- und Sozialpolitik im Mittelpunkt. Außerdem geht es auch um das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 3. September 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie die US-Politik, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und aktuelle politische Themen diskutieren. Heute am 3.9.25 sind diese Gäste im Studio:

Anke Rehlinger, SPD-Vizevorsitzende: Die Ministerpräsidentin des Saarlandes äußert sich zur Renten- und Sozialpolitik sowie zur Debatte um die Erbschaftssteuer.

Kerstin Münstermann, Journalistin: Die Leiterin des Parlamentsbüros der „Rheinischen Post“ spricht über die große Notwendigkeit einer strengeren Haushaltspolitik und über mögliche Einsparpotenziale.

Ferdinand von Schirach, Autor: Der Jurist reflektiert den Zustand der deutschen Gesellschaft und erläutert seine Ideen für eine Vereinfachung des Steuersystems. Zudem blickt er auf das deutsch-israelische Verhältnis.

