"Markus Lanz": Gäste und Thema heute am 30. Januar 2024

Markus Lanz geht heute wieder mit seiner gleichnamigen Talkshow auf Sendung. Die Gäste und das Thema am 30. Januar 2024.

Moderator Markus Lanz lädt bekanntermaßen jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag neue Gäste in seine gleichnamige Sendung ein, die wöchentlich im ZDF ausgestrahlt wird. Mit seinen prominenten Gästen und Experten, die aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens kommen, diskutiert der gebürtige Südtiroler über aktuelle, geselllschaftlich relevante Themen und das bereits seit 2008. Bislang gab es über 1700 Ausgaben der politischen Talkshow.

" Markus Lanz" läuft am 30. Januar 2024 ab 23 Uhr im ZDF. Zeitgleich gibt es die Sendung als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen. Hier erfahren Sie, wer die Gäste heute am 30. Januar 2024 bei "Markus Lanz" sind und über welche Themen gesprochen wird.

"Markus Lanz" heute am 30. Januar 2024: Das sind die Gäste

Leon Weintraub , Shoa-Überlebender: Der Holocaust gilt zweifellos als eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Weltweit leben einer Studie zufolge noch 245.000 Holocaust-Überlebende. Zu ihnen gehört auch Leon Weintraub . Der mittlerweile 98-Jährige ist Arzt und überlebte Auschwitz damals nur knapp. Bei " Markus Lanz " spricht er über die prägenden Ereignisse in seiner Vergangenheit.

Harald Jähner , Autor: Jähner ist Bestseller-Autor und Experte für die deutsche Nachkriegsgeschichte sowie die Weimarer Republik . Er thematisiert bei " Markus Lanz " die Parallelen zwischen der Zeit von 1918 bis 1933 und dem Deutschland , wie wir es heute kennen.

ist Bestseller-Autor und Experte für die deutsche Nachkriegsgeschichte sowie die . Er thematisiert bei " " die Parallelen zwischen der Zeit von 1918 bis 1933 und dem , wie wir es heute kennen. Nadine Lindner , Journalistin: Nadine Lindner ist als Politikredakteurin beim " Deutschlandradio " tätig. Sie analysiert in der Talkshow die Bedeutung der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und blickt außerdem auf die Strategie der AfD für das Wahljahr 2024.

Das Thema bei "Markus Lanz" am 30. Januar 2024

Bei "Markus Lanz" wird am 30. Januar 2024 in erster Linie der heutige Umgang mit Antisemitismus und Rechtsradikalen thematisiert. Dabei kommen auch historische Ereignisse wie der Holocaust und die Nachkriegszeit zur Sprache.

"Markus Lanz" am 30. Januar 2024 in der Wiederholung

Falls es Ihnen nicht möglich ist, die Ausstrahlung von "Markus Lanz" im TV zu verfolgen, haben Sie die Möglichkeit, sich die Sendung vom 30. Januar 2024 nachträglich und in voller Länge in der ZDF-Mediathek anzuschauen.