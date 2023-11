"Markus Lanz" gestern am 29. November 2023: Das waren die Gäste

Drei Mal die Woche lädt Talkmaster Markus Lanz zur Gesprächsrunde ins ZDF ein. Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste der aktuellen Ausgabe.

Journalist Markus Lanz lädt zu nächsten Ausgabe seiner gleichnamigen Sendung - diesmal zu besonders später Stunde. Bei der Übertragung bleibt alles beim Alten, nach wie vor ist der Sender ZDF verantwortlich. Das bedeutet man kann "Markus Lanz" problemlos im linearen TV auf der heimischen Couch verfolgen. Wer nicht über das entsprechende Fernsehgerät verfügt, kann alternativ auch zum ZDF-Livestream greifen. Und alle, die gestern Abend schon etwas anderes vorhatten, können die Ausgabe auch im Nachgang noch in der ZDF-Mediathek abrufen.

Die Ausgabe von Markus Lanz am Mittwoch, dem 29. November, fing streng genommen erst am Donnerstag, dem 30. November 2023, an. Denn Beginn der Sendezeit war 00.10 Uhr. Schuld daran ist die vorangehende Übertragung der Übertragung der Fußball Champions League 2023/24. Nichtsdestotrotz gab es am Donnerstagabend auch nochmal eine Ausgabe von "Markus Lanz".

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 29. November 2023

Bei "Markus Lanz" dreht sich die Diskussion meistens um ein großes Thema. In der gestrigen Ausgabe von "Markus Lanz" überschnitten sich zwei Themengebiete: Es wurde über Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit gesprochen - vor allem im speziellen Zusammenhang mit Sport. Thema sollten deshalb auch die integrative Wirkung des Sports und dessen gesellschaftliche Relevanz sein.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 29. November 2023

Im Normalfall lädt Gastgeber Markus Lanz immer drei bis fünf Gesprächspartner und -partnerinnen in seine Sendung ein, mit denen er das aktuelle Thema diskutiert. Für die gestrige Sendung waren folgende Gäste geladen:

Tuğba Tekkal, Ex-Profifußballspielerin

Sie ist die Gründerin von "Scoring Girls" - hinter dem Titel steckt ein Fußballprojekt für geflüchtete und benachteiligte Mädchen. Bei "Markus Lanz" spricht Tekkal darüber, wie sie die Rolle von Sport für Integration und Teilhabe an der Gesellschaft einschätzt.

Alon Meyer, Verbandspräsident

Meyer ist Präsident des deutsch-jüdischen Sportverbandes Makkabi. Er spricht bei "Markus Lanz" über Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus im Sport. Im Zusammenhang damit teilt er auch seine Einschätzung zur Sicherheit von Jüdinnen und Juden in der Bundesrepublik.

Dietrich Schulze-Marmeling, Autor

Der 66-Jährige ist Sportjournalist und Autor. Schulze-Marmeling fokussiert sich in der Sendung vor allem auf den Fußball - und spricht über den Wandel und die gesellschaftliche Rolle dieses Sports. Im Zuge dessen äußert er sich auch zur Talent- und Nachwuchsförderung.