"Markus Lanz" heute am 4.12.24: Thema und Gäste am Mittwoch

Bereits seit 2008 lädt Moderator Markus Lanz wöchentlich eine vielfältige Runde von Gästen in seine gleichnamige Talkshow ein. Mit diesen Menschen diskutiert Lanz über aktuelle gesellschaftliche, politische und kulturelle Themen. Unter seinen Gästen befinden sich meist Politiker, Prominente, Experten und Menschen mit besonderen Lebensgeschichten. Auch in der derzeit 12. Staffel wird jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gemeinsam im ZDF debattiert. So auch in der heutigen Ausgabe, am 4. Dezember 2024.

Was ist Thema in der heutigen Talkrunde? Welche Gäste wurden zum Diskutieren eingeladen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Markus Lanz seine Polit-Talkshow läuft dreimal die Woche. Für gewöhnlich läuft die Sendung immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. So wird auch heute um 23.30 Uhr eine neue Episode ausgestrahlt. Neben der Übertragung im linearen TV-Programm steht Ihnen auf der Live-Stream des Senders zur Verfügung.

Was? „Markus Lanz“ Episode 2019

Wann? 4. Dezember 2024, 23.30 Uhr - 0.45 Uhr

Wo? ZDF (TV) Live-Stream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 4.12.24

In der heutigen „Markus Lanz“ Episode geht es um die FDP und deren Beharren auf der Schuldenbremse. Außerdem wird besprochen, wie die Partei mit dem Wahlkampf und den Konsequenzen der „D-Day“-Affäre umgehen will. Weiterhin geht es um die wirtschaftlichen und handelspolitischen Herausforderungen für Deutschland. Zudem wird die Lage in Syrien thematisiert und die Frage, ob diese Situation dazu führen könnte, dass es neue Flüchtlingsbewegungen nach Westeuropa und Deutschland geben wird.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 4.12.24

In jeder Ausgabe unterhält sich Moderator Markus Lanz mit einer Auswahl an Gästen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Kultur. Diese Personen werden in der heutigen Talkrunde mit von der Partie sein:

Christian Dürr, FDP-Fraktionschef: Er spricht über die „D-Day“-Affäre und welche Konsequenzen seine Partei daraus ziehen wird. Außerdem erklärt er, wie sich die Liberalen für den Bundestagswahlkampf aufstellen wollen.

Henrike Roßbach, Journalistin: Die stellvertretende Leiterin der „SZ“-Parlamentsredaktion hinterfragt den internen Umgang der FDP mit ihren Ausstiegsplänen aus der Ampel. Sie sagt: „Das Glaubwürdigkeitsproblem ist groß“.

Rüdiger Bachmann, Ökonom: Der Professor lehrt und lebt in Amerika. Er kritisiert, dass die FDP das Aufweichen der Schuldenbremse ablehnt. Zudem spricht er über die fiskal- und handelspolitischen Herausforderungen Europas.

Kristin Helberg, Nahost-Expertin: Sie berichtet und informiert über die Eskalation in Syrien und analysiert, inwieweit die aktuelle Entwicklung zu einer neuerlichen Flüchtlingsbewegung nach Westeuropa und Deutschland führen könnte.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Nach der Erstausstrahlung ist die Episode für mehrere Monate in der ZDF-Mediathek abrufbar. Eine Wiederholung im linearen Fernsehprogramm ist jedoch nicht angesetzt.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche und nächste Woche

Diese Woche gibt es noch eine Folge von „Markus Lanz“. Danach geht es nächste Woche weiter. Das sind die kommenden Sendertermine:

Donnerstag, 5.12.2024, 23.30 Uhr, ZDF - Folge 2020

Dienstag, 10.12.2024, 23.30, ZDF - Folge 2021