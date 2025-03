„Markus Lanz“ heute am 4.3.25: Thema und Gäste am Dienstag

„Markus Lanz“ ist die einzige Polit-Talkshow, die pro Woche drei Sendetermine hat. In jeder Folge werden verschiedene Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. In der vergangenen Woche lag der Schwerpunkt auf den Ergebnissen der Bundestagswahl. Lanz sprach mit seinen Gästen unter anderem über das Wahldesaster der FDP, das historisch schlechte Ergebnis der SPD, die Perspektiven einer möglichen schwarz-roten Regierung und über die Chancen von erfolgreichen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU/CSU.

In den vergangenen Tagen ist auf politischer und gesellschaftlicher Ebene so viel passiert, dass die Sendezeit der Talkshows nicht ausreichen dürfte, um allen Themen gerecht zu werden. Nach dem gescheiterten Treffen zwischen US-Präsident Trump, seinem Vize Vance und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben die USA nun die Militärhilfen für die Ukraine ausgesetzt. Friedrich Merz nannte die Eskalation im Weißen Haus vonseiten der USA „bewusst herbeigeführt“. Fassungslosigkeit herrschte am Montag in Mannheim, nachdem ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren war. Zwei Personen wurden bei der Amokfahrt getötet, elf weitere verletzt - fünf von ihnen zogen sich schwere Verletzungen zu.

Worum geht es heute bei „Markus Lanz“? Wie lautet das aktuelle Thema und welche Gäste sind im Studio? Neben Antworten auf diese Fragen haben wir alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die aktuelle Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2052)

Wann? Dienstag, 4. März 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 4. März 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Wer in der heutigen Sendung zu Gast ist, gibt das ZDF in der Regel am späten Nachmittag bekannt. Wir reichen die aktuelle Gästeliste nach, sobald uns die entsprechenden Infos vorliegen.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 4.3.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der vergangenen Woche standen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Mittelpunkt. Es ging um das Desaster der FDP, aber auch um den großen Erfolg der Linken, der so im Januar noch nicht zu erwarten war. Wie eingangs erwähnt gibt es in dieser Woche eine Vielzahl an Themen, denen sich die Polit-Talkshows widmen könnten. Sobald wir wissen, worum es heute bei „Markus Lanz“ geht, informieren wir Sie hier.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Normalerweise gibt es „Markus Lanz“ am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Da die Mittwochsausgabe in dieser Woche jedoch erst um Mitternacht ausgestrahlt wird, stehen am Donnerstag genau genommen zwei Folgen auf dem Programm. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 4. März 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 6. März 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 6. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )