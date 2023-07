"Markus Lanz" heute am 4. Juli 2023: Das sind die Gäste

Bei "Markus Lanz" wird über Politisches und Gesellschaftliches diskutiert. Hier gibt es alle Infos rund um Thema und Gäste am 4. Juli 2023.

" Markus Lanz" ist eine verlässliche Konstante in der deutschen Fernsehlandschaft: Drei Mal die Woche lädt der Talkmaster Gäste in seine Gesprächssendung, in der Regel dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Eingeladenen stammen zumeist aus den Bereichen Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik oder Medien und sprechen bei "Markus Lanz" über aktuelle Fragestellungen.

Die Übertragung der Sendung übernimmt das ZDF. Die Ausgaben lassen sich also regulär im linearen Free-TV verfolgen - oder auch online über den Live-Stream des ZDF. Die Sendung startet im Normalfall um 22.45 Uhr oder um 23.10 Uhr. Wem das zu spät ist, der kann sich die jeweilige Ausgabe auch noch im Nachgang in der Mediathek des ZDF ansehen.

Die heutige Ausgabe startet planmäßig um 22.45 Uhr. Hier gibt es alle Informationen rund um Themen und Gäste von "Markus Lanz" am 4. Juli 2023.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 4. Juli 2023

Im Regelfall wird bei "Markus Lanz" ein Hauptthema verhandelt. In der Ausgabe heute werden allerdings verschiedene Schwerpunkte gesetzt: Im Fokus stehen sowohl das politische Handeln Hubert Aiwangers, die Ausschreitungen in Frankreich sowie der Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines im vergangenen September.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 4. Juli 2023

Hubert Aiwanger, Politiker

Aiwanger (Freie Wähler) ist stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Bayerns. Als solcher nimmt er Stellung zu den gegen ihn vorgebrachten Populismus-Vorwürfen und erklärt seine wirtschaftspolitische Agenda.



Ursula Münch, Politologin

Die Politologin analysiert das politische Wirken Hubert Aiwangers. Zudem äußert sie sich zum Zustand der politischen Kultur und der Demokratie in Deutschland - auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ausschreitungen in Frankreich.

Annika Joeres, Frankreich-Expertin

Die Journalistin spricht über die Sicherheits- und Stimmungslage in Frankreich nach den aktuellen Ausschreitungen. Außerdem analysiert sie die politischen Reaktionen auf die Proteste.

Florian Flade, Journalist

Flade arbeitet als Investigativreporter (unter anderem für die "SZ"). Bei "Markus Lanz" berichtet er von seinen neuesten Recherchen zu dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee im September 2022.