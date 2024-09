„Markus Lanz“ gestern am 5.9.24: Thema und Gäste am Donnerstag

Dreimal pro Woche ist Markus Lanz mit seiner eigenen Polit-Talkshow im ZDF zu sehen. Der Podcaster, Moderator, Fotograf und Dokumentarfilmer spricht mit seinen Gästen aus Politik, Wirtschaft und den Medien in jeder Sendung über aktuelle Themen. Am Mittwoch ging es in der Talkrunde um den Wahlerfolg der AfD, wozu der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla zu Gast war. Martin Machowecz von der Zeit versuchte, den schwierigen Prozess der Regierungsbildung in Sachsen und Thüringen einzuordnen und betonte, dass die Flüchtlingskrise auch für die AfD nicht einfach zu lösen sei.

Auch gestern sollte es bei „Markus Lanz“ unter anderem erneut um die Landtagswahlergebnisse aus Sachsen und Thüringen gehen. Wie genau das Thema lautete und welche Gäste im Studio waren, verraten wir Ihnen hier.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Nach der Sommerpause ist Markus Lanz mit seiner Talkrunde zum altbekannten Rhythmus zurückgekehrt. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Show jedoch auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Einzelheiten im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1981)

Wann? Donnerstag, 5. September 2024, 23.25 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Vor „Markus Lanz“ gab es gestern auch eine neue Ausgabe von „Maybrit Illner“ im ZDF zu sehen. Das Thema der Sendung lautete „Nach dem Wahldebakel – neue Hürden, alte Tabus?“. Zu Gast waren unter anderem Stephan Weil von der SPD und Wolfgang Bosbach von der CDU.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 5.9.24

In der gestrigen Ausgabe des Polit-Talks sprach Markus Lanz mit seinen Gästen über verschiedene Themen. Unter anderem berichtete Kreml-Kritiker Vladimir Kara-Murza aus seinem Leben als Oppositioneller. Er war erst im August im Rahmen eines Häftlingsaustausches aus russischer Haft befreit worden. Außerdem sollte es erneut um die Wahlen in Thüringen und Sachsen gehen. Der Leiter des ZDF-Studios Washington Elmar Theveßen berichtete vom US-Präsidentschaftswahlkampf und erklärte, wie man in Amerika auf die Ergebnisse der Wahlen in Ostdeutschland blickt.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 5. September 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. In der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“ saßen die folgenden Gäste im Studio:

Vladimir Kara-Murza, Kreml-Kritiker

Der in Moskau geborene Oppositionelle wurde im August neben anderen Gefangenen im Rahmen eines Häftlingsaustausches aus russischer Haft befreit. Er erzählte seine bewegende Geschichte.



Gerhard Conrad, Politologe

30 Jahre war er als BND-Agent aktiv. Er schilderte, wie er mit internationalen Geheimdiensten und Terroristen Konfliktlösungen verhandelte und wie Auslieferungsdeals eingefädelt werden.



Elmar Theveßen, Korrespondent

Der Leiter des ZDF-Studios Washington berichtete, wie Amerika auf die Wahlergebnisse in Ostdeutschland blickt. Zudem informierte er über den US-Präsidentschaftswahlkampf.



Florence Gaub, Militär-Expertin

Die Forschungsdirektorin des NATO Defense College äußerte sich zur Entwicklung des Russland-Ukraine-Krieges und zur Stationierung von US-Mittelstreckraketen in Deutschland.



Nikolaus Blome, Journalist

Der Politikchef von RTL und ntv analysierte den bundespolitischen Umgang mit dem Ausgang der Wahlen in Sachsen und Thüringen. Zudem blickte er auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit hatten, sich die neueste Talkrunde von und mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Nach seiner Sommerpause ist Markus Lanz wieder wie gewohnt dreimal pro Woche auf Sendung. Wie die Sendetermine in der kommenden Woche aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 10. September 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 11. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 12. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )