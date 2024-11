„Markus Lanz“ heute am 5.11.24: Thema und Gäste am Dienstag

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz am späten Abend zur Talkrunde im ZDF ein. In seiner Show begrüßt er Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten, die mit dem Gastgeber Themen aus den Bereichen Gesellschaft und Politik einordnen und beleuchten. In der vergangenen Woche war mehrfach die Krise des Volkswagenkonzerns ein Thema, es ging aber auch um die Kriege in Israel und in der Ukraine sowie um den Wechsel an der Grünen Parteispitze. Neben seiner Polit-Talkshow betreibt Markus Lanz gemeinsam mit Richard David Precht einen Podcast, dreht Dokumentarfilme und widmet sich der Fotografie. Unter anderem ist er für die Doku-Reihe „Amerika ungeschminkt“ mehrfach in die USA gereist und hat zuletzt Bürgerinnen und Bürger zum Präsidentschaftswahlkampf befragt.

Worum geht es heute am 5. November 2024 bei „Markus Lanz“? Über welches Thema wird diskutiert und wie lauten die Namen der Gäste in der heutigen Ausgabe? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2006)

Wann? Dienstag, 5. November 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 5. November 2024

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Heute, am 5. November, nehmen insgesamt fünf Expertinnen und Experten neben Moderator Markus Lanz statt. Das sind die Gäste der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“:

Sigmar Gabriel (SPD-Politiker): Der ehemalige Vizekanzler und Außenminister äußert sich zur Bedeutung der US-Präsidentschaftswahl für Deutschland und alle anderen Länder. Zudem bezieht er Stellung zur aktuellen Krise innerhalb der Ampel-Koalition.

Roderich Kiesewetter (CDU-Politiker): Der ehemalige Oberst und Experte für Verteidigungspolitik analysiert die Auswirkungen der US-Wahl auf die globale Sicherheitspolitik und beleuchtet den Zustand der multikulturellen Demokratie in den Vereinigten Staaten.

Elmar Theveßen (ZDF-Korrespondent): Kurz vor dem Ende der Abstimmung berichtet der Leiter des ZDF -Studios in Washington über die neuesten Entwicklungen und beobachteten Trends im Wahlkampf zwischen Kamala Harris und Donald Trump.

Kristina Dunz (Journalistin): Die Politikexpertin des „Redaktions-Netzwerks Deutschland“ analysiert die Auseinandersetzungen zwischen Scholz, Habeck und Lindner und wirft einen Blick auf die zukünftigen Entwicklungen der transatlantischen Beziehungen.

Benjamin Wolfmeier (Trumpist): Der Vertreter von „Republicans Overseas Germany“ wird als einer der prominentesten Befürworter des ehemaligen Präsidenten Donald Trump außerhalb der Vereinigten Staaten angesehen. Er erklärt, aus welchen Gründen er auf eine Rückkehr des Politikers ins Weiße Haus setzt.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 5.11.24

Heute geht es bei „Markus Lanz“ um die amerikanische Präsidentschaftswahl, die erhebliche Folgen für Deutschland und die internationale Gemeinschaft hat. Dabei sind besonders die sicherheitspolitischen Implikationen wichtig, da sie die NATO-Strategie und die transatlantischen Beziehungen beeinflussen können. Außerdem steht die multikulturelle Demokratie in den USA auf dem Prüfstand. Die Wahlergebnisse könnten die gesellschaftliche Stabilität und den Umgang mit Vielfalt beeinflussen, insbesondere in einer Zeit zunehmender Spannungen.

Zudem geht es bei „Markus Lanz“ auch um ein Thema, dass vor allem die nationale Politik betrifft. In Deutschland sieht sich die Ampelkoalition internen Herausforderungen gegenüber. Politische Uneinigkeit könnte auch die internationale Positionierung des Landes und die Beziehung zu den USA erschweren.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Normalerweise gibt es „Markus Lanz“ wie bereits erwähnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Da die Mittwochsausgabe in dieser Woche jedoch erst um Mitternacht ausgestrahlt wird, stehen am Donnerstag genau genommen zwei Folgen auf dem Programm. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche iim Überblick:

Dienstag, 5. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. November 2024: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 7. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )