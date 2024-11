„Markus Lanz“ heute am 5.11.24: Thema und Gäste am Dienstag

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz am späten Abend zur Talkrunde im ZDF ein. In seiner Show begrüßt er Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten, die mit dem Gastgeber Themen aus den Bereichen Gesellschaft und Politik einordnen und beleuchten. In der vergangenen Woche war mehrfach die Krise des Volkswagenkonzerns ein Thema, es ging aber auch um die Kriege in Israel und in der Ukraine sowie um den Wechsel an der Grünen Parteispitze. Neben seiner Polit-Talkshow betreibt Markus Lanz gemeinsam mit Richard David Precht einen Podcast, dreht Dokumentarfilme und widmet sich der Fotografie. Unter anderem ist er für die Doku-Reihe „Amerika ungeschminkt“ mehrfach in die USA gereist und hat zuletzt Bürgerinnen und Bürger zum Präsidentschaftswahlkampf befragt.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2006)

Wann? Dienstag, 5. November 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 5. November 2024

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Wer heute im Studio dabei ist, hat das ZDF bisher noch nicht bekannt gegeben. Sobald uns die aktuelle Gästeliste zur Ausgabe am 5.11.24 vorliegt, informieren wir Sie hier.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 5.11.24

Normalerweise gibt es in jeder Folge ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. Genau wie bei den Gästen hält sich das ZDF auch beim Thema der Sendung bedeckt. In der Regel wird der Gegenstand der aktuellen Sendung immer am Nachmittag veröffentlicht. Da heute die Präsidentschaftswahlen in den USA stattfinden, lehnen wir uns einmal aus dem Fenster und gehen davon aus, dass es heute bei „Markus Lanz“ um die US-Wahl gehen wird. Eine Wiederwahl Trumps würde sich nämlich auch auf die deutsche Wirtschaft auswirken.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Normalerweise gibt es „Markus Lanz“ wie bereits erwähnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Da die Mittwochsausgabe in dieser Woche jedoch erst um Mitternacht ausgestrahlt wird, stehen am Donnerstag genau genommen zwei Folgen auf dem Programm. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche iim Überblick:

Dienstag, 5. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. November 2024: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 7. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )