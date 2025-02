„Markus Lanz“ heute am 5.2.25: Thema und Gäste am Mittwoch

In der Regel lädt Markus Lanz immer montags, dienstags und mittwochs wechselnde Gäste zu sich in Studio ein. Diese kommen meistens aus den Bereichen: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Themen der letzten Wochen waren stark geprägt von den bevorstehenden Bundestagswahlen am 23. Februar 2025. Zu Beginn des Jahres wurde über die Wahlprogramme der CDU und der Grünen analysiert sowie über die möglichen Koalitionspartner diskutiert. Gäste waren unter anderem die Kanzlerkandidaten der CDU und der Grünen. Ein zentrales Thema war zudem die Migrations- und Sicherheitspolitik in Deutschland. Insbesondere nach dem Messerangriff in Aschaffenburg. Zudem wurde über das Verhältnis der Union zur AfD diskutiert und ob die sogenannte „Brandmauer“ weiterhin Bestand hat. Auch internationale Entwicklungen wie Donald Trumps politische Pläne spielten eine Rolle.

Die Themen der heutigen Folge und mit welchen Gästen sich der Moderator heute am 5. Februar 2025 unterhält erfahren Sie hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch

Auch heute ist die neue Folge „Markus Lanz“ am späten Abend im ZDF zu sehen. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2040)

Wann? Mittwoch, 5. Februar 2025, 23.15 bis 00.30 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 5.2.25

Die heutige Folge „Markus Lanz“ dreht sich um aktuelle politische Entwicklungen in Deutschland und den USA sowie wirtschaftliche Herausforderungen. Im Fokus stehen die Migrationspolitik in Deutschland, die wirtschaftlichen Herausforderungen und die strategische Positionierung der Parteien vor der Bundestagswahl. Zudem wird über Donald Trupms Ankündigung zur Kontrolle über den Gazastreifen und den US-Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu diskutiert. Die Gäste beleuchten diese Entwicklungen aus unterschiedlichen Perspektiven und analysieren ihre möglichen Folgen für Deutschland und die internationale Politik.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 5.2.25

Elmar Theveßen ( ZDF -Korrespondent): Leiter des ZDF-Studios in Washington berichtet über den US-Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und Donald Trumps Ankündigung, die USA wolle „die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen“.

Gregor Gysi (Linken-Politiker): Er spricht über die Migrationsdebatte und die Zukunft seiner Partei im Bundestag. Zudem äußert er sich zu den US-Politischen Entscheidungen von Donald Trump und dessen Politik.

Tino Chrupalla (AfD-Politiker): der AfD-Co-Vorsitzende, erklärt seine Sicht auf die jüngsten Bundestagsabstimmungen. Er kritisiert Friedrich Merz für dessen Vorgehen, welches er als selbstverschuldeten politischen Fehler beurteilt.

Antje Höning (Wirtschaftsjournalistin) : Die Expertin im Bereich Wirtschaft der Rheinischen Post, erläutert, welche Rolle Zuwanderung für die deutsche Wirtschaft spielt und welche Maßnahmen notwendig wäre, um die aktuelle wirtschaftliche Lage zu überwinden.

Nikolaus Blome (Journalist): Der Journalist, Kommentator und Autor beleuchtet die strategische Ausrichtung der Parteien vor den kommenden Bundestagswahlen. Er diskutiert, welche Herausforderungen auf die parlamentarische Demokratie zukommen werden könnte.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Haben Sie die aktuelle Ausgabe der Talkshow von Markus Lanz im Fernseher verpasst? Diese können Sie jederzeit in der ZDF-Mediathek nachträglich ansehen. Zur Verfügung stehen dort Folgen, die vor Monaten ausgestrahlt wurden. Diese sind jedoch zeitlich begrenzt verfügbar. Außerdem finden Sie dort auch ausgewählte Höhepunkte und einzelne Diskussionen aus der Sendung. Eine Wiederholung der aktuellen Folge stellt das ZDF im TV jedoch nicht zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche/nächste Woche

Neben den regulären Sendeterminen immer dienstags, mittwochs und donnerstags wird nächste Woche eine Zusatzfolge am Sonntag anlässlich des TV-Duells zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz erscheinen. Da die Ausgabe am Mittwoch in dieser Woche erst um Mitternacht ausgestrahlt wird, gibt es am Donnerstag genau genommen zwei Folgen. Hier ein Überblick über die Sendetermine der nächsten Woche:

Donnerstag, 6. Februar 2025: 23.15 bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Sonntag, 9. Februar 2025: Nach dem Duell Scholz gegen Merz 22.15 bis 23.15 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 11. Februar 2025: 23.00 bis 00.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 12. Februar 2025: 00.00 bis 00.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. Februar 2025: 23.15 bis 00.30 Uhr ( ZDF )