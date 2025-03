„Markus Lanz“ gestern am 4.3.25: Thema und Gäste am Dienstag

Seit 2008 moderiert Markus Lanz für das ZDF. An drei Abenden in der Woche präsentiert er in seiner Talkshow eine breite Themenpalette, die aktuelle politische und gesellschaftliche Fragestellungen umfasst. Zu Gast sind dabei Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten, die gemeinsam mit Markus Lanz die wichtigsten Themen der Woche beleuchten. In der vergangenen Sendung wurde unter anderem die laufende Debatte zur Reform der Schuldenbremse sowie das enttäuschende Wahlergebnis der SPD diskutiert.

Gestern, am 4. März 2025, startet Markus Lanz mit einer weiteren Ausgabe seiner Show in die neue Sendewoche. Welche Gäste gestern Abend bei „Markus Lanz“ dabei waren und über welche Themen gesprochen wurde, erfahren Sie hier in diesem Artikel. Außerdem lesen Sie alle wichtigen Infos zur Wiederholung und den nächsten Sendeterminen.

Wo lief„Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Die Polit-Talkshow „Markus Lanz“ wird dreimal wöchentlich am späten Abend im ZDF ausgestrahlt. Zusätzlich zur TV-Übertragung besteht die Möglichkeit, die Sendung auch im Live-Stream des Senders anzusehen. Gestern ging bereits Folge 2052 von „Markus Lanz“ auf Sendung:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2052)

Wann? Dienstag, 4. März 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 4.3.25

In der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“ wird die Diskussion über die Aussetzung der US-Militärhilfe für die Ukraine beleuchtet. Experten und Politiker erörtern die geopolitischen Auswirkungen dieser Entscheidung und die Rolle Europas in der Unterstützung der Ukraine. Zudem wird das Spannungsverhältnis zwischen den USA und der Ukraine unter der aktuellen US-Regierung thematisiert. Die Experten werfen auch einen Blick auf die zukünftigen Herausforderungen, die für die europäischen Staaten in der internationalen Diplomatie und Sicherheitspolitik entstehen könnten.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 4. März 2025

In der Diskussion über die Aussetzung der US-Militärhilfe für die Ukraine berichten ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen aus Washington sowie fünf weitere Experten und Politiker:

Elmar Theveßen ( ZDF -Korrespondent): Der Leiter des ZDF -Studios in Washington erläutert, wie in den Vereinigten Staaten über die aktuelle Situation und mögliche Konsequenzen der Entscheidung diskutiert wird.

Anton Hofreiter (Grünen-Politiker): Der Bundestagsabgeordnete der Grünen plädiert für eine klare und entschlossene europäische Unterstützung für die Ukraine. Er stellt fest, dass die USA unter der Führung von Donald Trump nicht länger als zuverlässiger Partner Europas gelten können.

Jan van Aken (Linken-Politiker): Der ehemalige UN-Biowaffeninspekteur und Politiker der Linken fordert eine diplomatische Initiative, die China sowie andere BRICS-Staaten einbezieht. Damit sollen Friedensgespräche gefördert werden, an denen auch die Ukraine teilnehmen sollte.

Sabine Rennefanz (Journalistin): Die Redakteurin beim Spiegel untersucht das Spannungsverhältnis zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Sie stellt fest, dass der Konflikt möglicherweise eine positive Wendung für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben könnte.

Carlo Masala (Militärexperte): Der Politikwissenschaftler analysiert die außenpolitischen Prioritäten der US-Regierung und beschreibt die Herausforderungen, mit denen Europa aufgrund der aktuellen US-Politik konfrontiert sein wird.

Rüdiger Bachmann (Ökonom): Der Wirtschaftswissenschaftler und Professor in den USA nimmt die Politik der neuen US-Administration unter die Lupe. Er warnt davor, dass die US-Führung in Zukunft eine autoritäre Regierung im Stil von Orbán und Erdoğan anstreben könnte.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer eine Episode von „Markus Lanz“ verpasst, hat keine Möglichkeit auf eine TV-Wiederholung. Stattdessen kann die Sendung in der ZDF-Mediathek gestreamt werden. Dort sind neben der aktuellen Folge auch frühere Ausgaben verfügbar. Allerdings ist der Zugriff auf die Episoden nur für eine begrenzte Zeit möglich.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

In der Regel wird „Markus Lanz“ wie bereits erwähnt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF ausgestrahlt. Da die Folge am Mittwoch in dieser Woche jedoch erst um Mitternacht beginnt, sind am Donnerstag tatsächlich zwei Ausgaben zu sehen. Das sind die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche für Sie im Überblick:

Dienstag, 4. März 2025: 22.45 Uhr bis 00.00 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 6. März 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 7. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )