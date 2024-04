"Markus Lanz" gestern am 4. April 2024: Das sind die Gäste

Gestern Abend lud Journalist und Moderator Markus Lanz wieder in seine Talksendung. Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste.

Das ZDF zeigte auch am gestrigen Abend eine neue Ausgabe der Talksendung " Markus Lanz". Immer dienstags, mittwochs und donnerstags widmet der Sender im Normalfall sein Abendprogramm der politischen Diskussion mit Moderator und Journalist Lanz. Übertragen wird die Sendung wie gewohnt im linearen TV - man kann sie also bequem vom heimischen Sofa aus verfolgen. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, "Markus Lanz" online im Livestream des ZDF parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen anzusehen.

Die Ausgabe am 4. April 2024 begann um 23.15 Uhr. Wer die Folge verpasst hat, der hat die Möglichkeit, "Markus Lanz" in der ZDF-Mediathek nachzuholen. Hier stehen die Folgen auch einige Zeit nach der TV-Ausstrahlung noch zum Abruf bereit.

Sie wollen wissen, worüber gestern Abend bei "Markus Lanz" gesprochen wurde und wer eingeladen war? Hier gibt es alle Informationen über Gäste und Thema am 4. April 2024.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 4. April 2024

Meistens drehen sie die einzelnen Ausgaben der Gesprächssendung "Markus Lanz" um ein aktuelles, gesellschaftlich relevantes Thema. In der gestrigen Ausgabe am 4. April 2024 sprach der Moderator zusammen mit seinen Gästen über den Zustand des deutschen Bildungssystems und die Situation an deutschen Schulen, sowie über allgemeinere sozialpolitische Themen wie gemeinsame Wertevorstellungen und das Bürgergeld.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 4. April 2024

Neben Talkmaster Markus Lanz sitzen für gewöhnlich drei bis fünf weitere Gäste auf der Bühne, um über die Themen der aktuellen Sendung zu diskutieren. In der Ausgabe am 4. April 2024 sind das:

Aladin El-Mafaalani, Soziologe

El-Mafaalani spricht als Integrations- und Bildungsexperte über mögliche Wege aus der deutschen Bildungsmisere. Als Teil hiervon diskutiert er auch mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung wachsender Kinder- und Jugendkriminalität.

Anja Mundt-Backhaus, Schulleiterin

Mundt-Backhaus leitet eine Schule in Hannover mit rund 900 Schülern und Schülerinnen. Bei "Markus Lanz" berichtet sie vom Alltag der Lehrer und Schüler und spricht im Zuge dessen auch über das Problem zunehmender Gewalt an Schulen.

Karin Prien, CDU-Vizevorsitzende

Als Kultusministerin von Schleswig-Holstein erklärt Prien, welche Konzepte ihre Partei für eine umfassende Überarbeitung des Bürgergeldes hat. Außerdem bezieht sie Stellung zur Verfasstheit des Bildungssystems.

Manfred Lütz, Theologe

Der Theologe ist auch Psychiater und Bestsellerautor und attestiert unserer Gesellschaft einen zunehmenden Werteverfall. Deshalb fordert Lütz: "Ich glaube, man muss Medienkompetenz unterrichten".