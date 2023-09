"Markus Lanz" gestern am 5. September 2023: Das waren die Gäste

Markus Lanz begrüßte am gestrigen Dienstag, dem 5. September 2023 wieder eine neue Gesprächsrunde. Wir stellen Ihnen das Thema und die Gäste vor.

Dreimal in der Woche lädt Markus Lanz unterschiedlichste Gäste aus Politik, Gesellschaft und öffentlichem Leben ein. Genauer gesagt läuft die Talkshow jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ausgestrahlt wird die Sendung dabei stets am späten Abend, meistens gegen 23.15 Uhr. Am gestigen Dienstag, dem 5. September 2023 lief "Markus Lanz" von 22.45 - 00.00 Uhr im analogen TV-Programm des ZDF. Seit 01.00 Uhr ist die gestrige Sendung unbegrenzt abrufbar in der ZDF-Mediathek.

Welches Thema am gestigen Abend im Vordergrund stand und welche Gäste Markus Lanz in seine Sendung eingeladen hatte, das stellen wir Ihnen an dieser Stelle vor.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 5. September 2023

Gestern Abend stand besonders die FDP als Bestandteil der Ampelkoalition im Fokus. Dabei wurde besonders das Wirken innerhalb der Regierung betrachtet. Aber auch eine mögliche Verschärfung der Wirtschaftskrise, als auch die Industrie- und Energiepolitik der Bundesregierung waren Gesprächsthema.

"Markus Lanz" gesterb: Gäste am 5. September 2023

Folgende Gäste nahmen gestern Abend an der Debatte bei Markus Lanz teil:

Christian Dürr, Politiker

Als FDP-Fraktionschef hegte er Zweifel am Nutzen des Industriestrompreises und des AKW-Rückbaus in Deutschland. Auch zur Haushaltspolitik äußerte er sich.

Ursula Weidenfeld, Journalistin

Die freie Journalistin schreibt unter anderem für den Spiegel. Sie analysierte die FDP als Bestandtteil der Bundesregierung und bilanzierte die kürzliche Klausurtagung in Dresden.

Jens Südekum, Ökonom

Jens Südekum ist VWL-Professor der Universität Düsseldorf. Er kritisierte die Industrie- und Energiepolitik der Bundesregierung und befürchtete eine mögliche Verschärfung der Wirtschaftskrise.

Harald Welzer, Sozialpsychologe

Der Sozialpsychologe äußerte sich zu seiner Forderung nach einem spezifischen politischen Leitbild, das unter den Bedingungen und Krisen des 21. Jahrhunderts ein zivilisiertes Leben in Freiheit ermöglicht.