"Markus Lanz" im ZDF: Thema und Gäste heute Abend am 6. September

Welche Themen werden heute Abend bei "Markus Lanz" besprochen und welche Gäste sind vor Ort? Alle wichtigen Infos zur heutigen Sendung finden Sie hier.

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags läuft " Markus Lanz" im ZDF. Von 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr diskutiert der Moderator mit seinen Gästen über aktuelle Themen. Sowohl die Gäste als auch die Themen wechseln täglich. Worum wird es in der Sendung heute am 06.09.23 gehen und welche Gäste hat Markus Lanz eingeladen? Alle Infos zu Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 6.9.23

Auch diese Woche steht die aktuelle Politik der Ampelkoalition wieder im Fokus. Dieses Mal geht es vor allem um die sozial- und steuerpolitische Zukunft Deutschlands. Aber auch die Rolle der CDU als Opposition wird diskutiert. Thema werden außerdem die Konflikte in Osteuropa sowie der Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland sein. Diese sollen besser in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden.

Markus Lanz" heute: Gäste am 6.9.23

Kevin Kühnert: Der SPD-Generalsekretär bezieht Stellung zu den Grenzen des Sozialstaats und dem sozial - und steuerpolitischen Kurs der Bundesregierung. Außerdem äußert er sich zu den schwachen Umfragewerten für die Sozialdemokraten.

Robin Alexander: Der "Welt"-Journalist weist auf die sozialpolitischen Konflikte innerhalb der Ampelkoalition hin und kritisiert die Oppositionsarbeit der CDU. Auch zur Arbeit des Bundeskanzlers Olaf Scholz äußert sich Robin Alexander.

Sabine Adler: Sabine Adler ist ebenfalls Journalistin und hat sich auf Politik- und Osteuropa spezialisiert. Sie möchte zum einen die deutsche Energiepolitik und zum andern den Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen besprechen. Es müsse bessere Möglichkeiten geben, die Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Johannes Winkel: Der Bundesvorsitzende der Jungen Union stellt seine Konzepte für die Zukunft und Finanzierbarkeit des Sozialstaates vor. Er fordert mehr Mut, ähnlich wie bei der Agenda von 2010.